Mecânico cria mini Toyota Bandeirante e diverte crianças no Agreste

Após repercussão na internet, José Silva publicou um vídeo próprio falando sobre o projeto autoral

Mini Toyota criado pelo mecânico José Silva, em Vertente do Lério (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um meio de transporte diferente tem ocupado as ruas e divertido as crianças em Vertente do Lério, no Agreste de Pernambuco. Criada pelo mecânico José Silva, a versão menor de um Toyota Bandeirante já foi flagrada passeando pela cidade em várias ocasiões, e tem causado curiosidade nos moradores e em internautas.

Em um dos vídeos que viralizaram nas redes sociais, quatro crianças aparecem dentro do pequeno veículo, entre eles o filho de José. O carrinho percorre tranquilamente uma rua sem asfalto, com direito a volante, faróis e até estepe.

Após a repercussão na internet, José Silva publicou um vídeo próprio falando sobre o projeto autoral e agradecendo pela quantidade de compartilhamentos feitos em relação ao seu trabalho.

“Zé Mecânico”, como se apresenta, explica que a ideia de criar o veículo surgiu após ter tido o seu carro roubado.

Segundo ele, já faz um ano e dois meses do acontecido e, por não ter recebido o valor do seguro, não conseguiu substituir o veículo. Daí veio a iniciativa de fazer um com as próprias mãos, que fosse parecido com o carro roubado.

A criatividade de José impressionou internautas, que até deixam comentários na sua rede social elogiando o trabalho do mecânico e mostrando interesse em encomendar projetos similares.

