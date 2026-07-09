Costureira é derrubada por cachorro enquanto gravava vídeo de "bom dia" no Recife

Enquanto gravava um vídeo, costureira conhecida como Mary Tumulto foi derrubada por um cachorro e registro do momento viralizou

O momento em que Mary Tumulto sofre o acidente foi registrado por câmeras de segurança e pelo seu próprio celular (Foto: Reprodução/Instagram)

Enquanto gravava um vídeo para desejar bom dia aos seus conhecidos, a costureira Marilene Francisca da Silva foi derrubada por um cachorro e protagonizou um vídeo que viralizou nas redes. O registro foi feito no Alto José Bonifácio, Zona Norte do Recife, na última terça-feira (7) pela manhã, momento em que Marilene estava a caminho do trabalho ao lado de uma amiga.

O momento em que Marilene, conhecida na internet como “Mary Tumulto”, sofre o acidente foi registrado por câmeras de segurança e pelo seu próprio celular. No meio do caminho, um cachorro surge em disparada na direção dela e passa por baixo da sua perna, derrubando-a no chão.

A costureira foi auxiliada pela amiga que a acompanhava e outras duas pessoas que estavam na rua no momento do ocorrido. Ao fim do vídeo compartilhado nas redes, Marilene aparece chorando em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) esperando atendimento médico.

Na quarta-feira (8), Mary atualizou os seguidores sobre o seu estado e mostrou que o pé estava engessado. Ela disse que ainda estava sentindo dores, mas que o ferimento não foi grave.

O vídeo publicado por Mary ultrapassou os quatro milhões de visualizações, e usuários deram risada com o acontecimento infeliz. A própria costureira se divertiu e incentivou as brincadeiras. “Tá vendo porque não podemos ir trabalhar felizes, porque a alegria dura pouco”, comentou um internauta.