Orquestra Criança Cidadã celebra 20 anos e anuncia aulas com professores dos EUA e Europa

Idealizador do projeto visitou o Diario de Pernambuco e destacou trajetória da instituição, que atende cerca de 470 crianças e jovens do estado

O presidente do jornal, Carlos Frederico A. Vital. recebeu o juiz de Direito João José Rocha Targino (Foto Mauricio Ferry DP Foto)

Criada em 25 de julho de 2006 para promover inclusão social por meio da educação musical, a Orquestra Criança Cidadã (OCC) completa 20 anos neste mês, como um dos principais projetos de formação artística e cidadã de Pernambuco.

Nesta quinta-feira (9), o idealizador do projeto, o juiz de Direito João José Rocha Targino, visitou o Diario de Pernambuco e foi recebido pelo presidente do jornal, Carlos Frederico A. Vital. Na ocasião, o juiz fez um balanço da trajetória da instituição e anunciou aulas online, em tempo real, com professores de renome internacional que atuam na Europa e nos Estados Unidos.

Como parte da programação comemorativa, a Orquestra Criança Cidadã realizará dois concertos especiais nos dias 24 e 25 de julho, às 19h, no Teatro de Santa Isabel, no Recife.

As apresentações reunirão alunos, ex-alunos, professores e músicos convidados em um repertório que percorrerá obras da música clássica internacional e da música brasileira. O acesso será restrito a convidados.

Segundo Targino, o projeto foi concebido para oferecer aos alunos contato direto com profissionais de destaque no cenário da música clássica.

“Esse novo projeto, que eu anuncio com muito gosto, com muita satisfação, busca exatamente elevar o nível técnico da Orquestra, na medida em que nós teremos professores de altíssimo nível da Europa e dos Estados Unidos para ministrar aulas online, em tempo real, aos nossos alunos da Orquestra Criança Cidadã, que passarão por um processo seletivo muito rigoroso.”

As aulas serão destinadas aos estudantes selecionados em processo interno e contemplarão os quatro naipes de cordas: violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Entre os professores está o contrabaixista Antoninho Tertuliano, ex-aluno da própria Orquestra Criança Cidadã, que atualmente integra uma orquestra filarmônica na Baviera, região da Alemanha.

História

A Orquestra Criança Cidadã nasceu na comunidade do Coque, no Recife, com a proposta de utilizar a música como instrumento de transformação social. Atualmente, além do núcleo na capital pernambucana, o projeto também mantém atividades em Camela, distrito de Ipojuca, e em Chã de Cruz, na zona rural de Igarassu.

A iniciativa ampliou sua atuação para além do Recife e formou músicos que hoje atuam em orquestras no Brasil e no exterior e mantém atendimento gratuito a aproximadamente 470 crianças e jovens, entre 6 e 21 anos.

Além da formação musical, os participantes recebem acompanhamento pedagógico, psicológico, médico e odontológico, alimentação, inclusão digital e outras ações voltadas ao desenvolvimento integral. A instituição também mantém uma Escola de Formação de Luthier e Archetier, dedicada à construção e restauração de instrumentos de cordas.

Entre as apresentações internacionais da OCC estão concertos no Vaticano, diante dos papas Francisco e Leão XIV, além de passagens pela sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, e turnês por países como Alemanha, Israel, Japão, China, Coreia do Sul, Estados Unidos e Argentina.

João José Rocha Targino destacou que, embora muitos alunos tenham seguido carreira na música, o objetivo do projeto também é a formação cidadã.

“Nós temos conseguido cumprir o nosso objetivo, que é formar, inicialmente, cidadãos e, em seguida, profissionais da música. Quando não formamos o profissional da música, antes, porém, temos formado um cidadão, que pode não optar pelo caminho musical.”

