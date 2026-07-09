PE-22, em Paulista, passará por requalificação após anos de reclamações sobre buracos e iluminação precária

Via receberá obras avaliadas em R$ 44,8 milhões para melhorar a mobilidade, a segurança viária e a infraestrutura da região

A PE-22 é um importante corredor viário do município do Paulista (Fotos: Flávio Alves/SEI)

Há cerca de um mês, viralizaram nas redes sociais vídeos que mostravam uma fila de carros parados com pneus furados devido a um grande buraco na entrada do bairro de Maranguape II, na PE-22, em Paulista. Além da grande quantidade de buracos, a rodovia também é alvo de constantes reclamações por causa da iluminação precária.

Para requalificar a via, o Governo de Pernambuco autorizou a abertura da licitação das obras, segundo divulgou a Prefeitura do Paulista. Com orçamento de referência de R$ 44.851.601,33, a intervenção faz parte de um pacote de investimentos que somam R$ 95.176.752,15. As ações contemplam obras e licitações nas áreas de mobilidade urbana, infraestrutura, contenção de encostas, pavimentação de vias e construção de equipamentos esportivos.

Com a autorização dos investimentos, as intervenções seguirão para as etapas de contratação das empresas responsáveis e execução das obras, conforme o cronograma do Governo de Pernambuco.

A PE-22 é um importante corredor viário de Paulista, ligando a PE-15 à PE-01 e conectando diversos bairros do município. A requalificação deverá melhorar a fluidez do trânsito, ampliar a segurança viária e fortalecer a integração entre diferentes regiões da cidade.

De acordo com a Prefeitura do Paulista, o pacote de investimentos também inclui o início das obras de pavimentação de ruas no bairro de Pau Amarelo. Além disso, foram autorizadas intervenções de contenção de encostas nas ruas Surubim e Professor Teodósio Filho, com o objetivo de reforçar a segurança em áreas de risco para deslizamentos.

Esportes

Na área de esporte e lazer, o Governo de Pernambuco também prevê a implantação de três Areninhas, que serão construídas nos bairros de Arthur Lundgren e Maranguape I, além do Parque das Paineiras. Os novos equipamentos públicos devem ampliar as opções de esporte, lazer e convivência para a população.