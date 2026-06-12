Pernambuco é o 5º estado com mais pontos de risco de exploração sexual de menores em BRs, diz PRF

BR-232 lidera tabela de pontos de vulnerabilidade no estado, com 342, segundo o Projeto Mapear, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Instituto Childhood

Segundo a PRF, a classificação não significa ocorrência comprovada do crime, mas a presença de fatores de risco associados. (Foto: Reprodução / DER-PE)

Pernambuco é o quinto estado do Brasil com mais pontos vulneráveis em rodovias federais para a prática de exploração sexual de crianças e adolescentes, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Um estudo feito pela corporação identificou 782 localidades consideradas perigosas para essa parcela da população nas BRs que cortam as regiões pernambucanas entre 2025 e 2026.

Os dados, publicados nesta quarta (10), são da 11ª edição do Projeto Mapear, realizado pela PRF e pelo Instituto Childhood. Em todo o Brasil, foram verificados 13.758 pontos de risco.

Segundo o levantamento, Pernambuco fica atrás apenas da Bahia, que tem 809 pontos; Santa Catarina, com 928; Minas Gerais, com 2.170; e Piauí, que lidera o ranking, com 2.533 localidades.

Em comparação com a publicação anterior, referente aos anos de 2023 e 2024, houve a diminuição de 27 pontos identificados em território pernambucano. Na ocasião, 809 contabilizações foram feitas.

As estatísticas incluem, entre outros locais, estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis e postos de combustíveis às margens das rodovias federais entre os pontos mapeados.

INTERIOR

A BR-232 é a rodovia federal com o maior número de locais onde os menores de idade estão vulneráveis a esse tipo de crime, com 342 pontos. O número representa 44% do total mapeado. A via é a mais extensa do estado, com 553 quilômetros, e liga o Grande Recife ao Sertão.

Em seguida, a BR-316 tem a segunda maior quantidade de pontos de risco: 88. Ela corta Pernambuco no sentido transversal, passando por importantes municípios do Sertão, como Salgueiro, Ouricuri e Araripina.

Na terceira posição, outra via muito conhecida: a BR-101 aparece com 73 localidades de risco, acompanhada pela BR-116, com 60; BR-423, com 57 e BR-428, com 43.

Cidades

O painel do levantamento mostra também uma predominância das áreas vulneráveis em cidades do Sertão do estado. Salgueiro é o município com mais localidades identificadas, com 74, o que representa 9,8% do total de Pernambuco.

Serra Talhada, com 56 é a segunda cidade com mais áreas de risco, seguida por Arcoverde (48); Sertânia (42); Cabrobó (37) e Custódia (34). Após a sequência sertaneja, Recife aparece no ranking, com 30 localidades.

Perfil

Ainda de acordo com os dados, 375 locais onde crianças e adolescentes estão mais vulneráveis são postos de combustíveis.

Outros 150 são estabelecimentos de alimentação, enquanto 106 são bares. Hospedarias e motéis são 35 e 27, respectivamente.

Riscos

A cartilha do Projeto Mapear reúne quatro níveis de risco à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (ESCA): baixo, médio, alto e crítico. “A classificação não significa ocorrência comprovada do crime, mas a presença de fatores de risco associados”, destaca a PRF.

Em Pernambuco, 31 pontos foram considerados de risco crítico (3,96%). Outras 115 localidades são de risco alto (14.71%), enquanto 271 são de risco médio (34,65%), mostra o painel do Projeto. Por fim, 365 pontos representam baixo risco (46,68%).

