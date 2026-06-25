PRF registra 6 mortes nas BRs de Pernambuco durante o São João: 4 motociclistas e 2 ciclistas

Segundo o balanço da Operação São João 2026 da PRF, além das 6 mortes nas estradas federais em Pernambuco, 63 pessoas ficaram feridas nos acidentes

Operação São João 2026 da PRF teve como foco coibir casos de embriaguez ao volante (Foto: Divulgação / PRF)

As rodovias federais em Pernambuco registraram um total de 59 acidentes de trânsito durante o feriadão de São João 2026, que resultaram em seis mortes e 63 pessoas feridas. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (25) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo o balanço da PRF, que realizou a Operação São João entre os dias 19 e 24 de junho, das seis mortes registradas no feriadão, quatro envolveram motociclistas, enquanto duas tiveram como vítimas ciclistas que trafegavam nas rodovias federais no estado.

Se comparar com os dados da operação São João do ano passado, que na época coincidiu com o feriado de Corpus Christi e teve um dia a mais de fiscalização, o número de acidentes deste ano teve um aumento de 20% em comparação aos 49 sinistros registrados em 2025.

O aumento também foi contabilizado no número de feridos, no qual em 2025 registrou 53 pessoas, enquanto este ano os acidentes deixaram 63 pessoas feridas. Com relação ao número de mortes, houve uma redução de sete óbitos registrados no ano passado para seis este ano.

Número de autuações

Conforme havia divulgado a PRF no início da operação, as fiscalizações deste ano tinham como foco coibir casos de embriaguez ao volante, tendo como principais pontos de atuação as BRs 232 e 428, rodovias que naturalmente registram um aumento na circulação de veículos devido as grande festas juninas do Agreste e Sertão do estado.

Esse tipo de infração contabilizou 4.436 testes com o bafômetro, que resultaram em 120 autos de infração e três condutores detidos sob efeito de álcool.

Porém, segundo a PRF, a principal infração verificada foi o excesso de velocidade, com 342 imagens de radar.

Outras autuações foram emitidas durante a operação, como ultrapassar em local proibido (266), transitar pelo acostamento (220), não usar cinto de segurança (172), falta do capacete (79) e ausência da cadeirinha (25).

Além disso, foram emitidas 99 autuações pelo desrespeito à Lei do Descanso e 27 por excesso de peso.

Durante os cinco dias de operação, foram fiscalizados, segundo a PRF, 5.329 veículos e 7.034 pessoas, sendo emitidos 3.403 autos de infração e registrados 331,7 toneladas de excesso de peso.

Combate a crimes

A PRF também apreendeu na operação 23,7 Kg de maconha, dez veículos recuperados e 136 m³ de madeira apreendidos. Dentro dessas ações, foram detidas 36 pessoas por diversos crimes, como tráfico de drogas, uso de documento falso, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

Outros números da Operação São João 2026

Também foram retirados pela PRF 104 animais de grande porte das rodovias, algo que previne possíveis colisões graves. Além disso, 146 motoristas tiveram auxílio dos agentes federais, sendo aqueles que estavam envolvidos em colisões sem vítima ou que tiveram problemas durante a viagem.

A fiscalização também recolheu 247 veículos irregulares ao pátio da PRF.

Com relação às ações educativas, a PRF afirma que 3.782 pessoas foram contempladas através de ações de fiscalização dirigida, Cinema Rodoviário e com o apoio da Carreta do Cinema PRF, que permanece na Estação Ferroviária de Caruaru até o dia 27 de junho.

