Após protestos, Estado diz que pagou auxílio a todas as 3,5 mil famílias previstas

Manifestantes cobram pagamento de R$ 2,5 mil do auxílio emergencial às vítimas das fortes chuvas que atingiram locais no Grande Recife e Zona da Mata

Andreza Pacheco, secretária de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

Protestos em diversas localidades marcaram os últimos três dias no Grande Recife. Manifestantes cobram o pagamento de R$ 2,5 mil às vítimas das fortes chuvas que atingiram 27 municípios da Região Metropolitana do Recife e da Zona da Mata do estado. Nesta quinta-feira (9), a Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS) afirmou que todas as 3.500 famílias com direito ao aporte o receberam e atribuiu a insatisfação a cadastros irregulares ou feitos pelos posteriormente pelos municípios.



"Algumas famílias que estão reclamando ou não cumpriam os critérios (para o auxílio), ou chegaram depois. Nós temos ciência desses protestos, mas foram feitos mais cadastros pelos municípios além dos 3.500 previstos inicialmente", justificou a secretária da SAS, Andreza Pacheco

Sem um número concreto de famílias afetadas e com respaldo somente no levantamento preliminar, o governo do estado criou o Auxílio Pernambuco, que captou R$ 8,7 milhões para destinar exclusivamente aos casos que atendem a critérios como renda baixa, inclusão no CadÚnico e comprovação de danos materiais decorrentes das enchentes.



A medida foi sancionada em 14 de maio pela governadora Raquel Lyra e publicada no Diário Oficial. “Algumas famílias que estão reclamando não estavam nos critérios ou realmente chegaram após e não entraram não correspondiam à priorização”, alega a SAS.



De acordo com a gestão estadual, não há previsão para novos cadastros. A secretária Andreza Pacheco ressalta outras ações que têm sido realizadas pelo governo. “Estamos juntos com as outras frentes. O Auxílio Pernambuco foi uma ação a mais. A Secretaria não trabalha só com o auxílio, mas sim com benefício eventual emergencial, com as cozinhas comunitárias e cozinhas solidárias que receberam o aporte para atender à população.”



A reportagem do Diario procurou a Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) para assegurar a posição dos municípios e confirmar o cumprimento dos repasses do benefício eventual emergencial, além pagamentos às famílias cadastradas e da criação de novos cadastros, mas até o momento não obteve resposta.