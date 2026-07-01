Moradores de comunidades atingidas pelas chuvas interditam Avenida São Miguel, em Afogados, no Recife

Manifestantes bloquearam, na manhã desta quarta-feira (1º), a Avenida São Miguel, no bairro de Afogados, zona Oeste do Recife; eles cobram a inclusão no cadastro para recebimento de auxílio financeiro

moradores-protestam-no-bairro-de-afogados.jpeg (Reprodução/CBMPE)

Moradores das comunidades do Siri, Vila Holanda e Jiquiá, afetadas pelas chuvas, realizaram um protesto na manhã desta quarta-feira (1º) na Avenida São Miguel, no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife.

De acordo com as informações, os manifestantes interditaram um trecho da via com a queima de pneus e pedaços de madeira. A fumaça provocada pelas chamas tomou conta da via e dificultou a circulação de veículos na região.

Segundo os moradores, a principal reivindicação é a inclusão das famílias no cadastro que dá acesso ao benefício financeiro às vítimas que tiveram as casas afetadas pelas chuvas. Eles alegam que muitos moradores ainda não foram contemplados pelo programa, apesar dos prejuízos sofridos.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que foi acionado para a ocorrência e enviou uma viatura de combate a incêndio ao local para controlar as chamas.

Conforme a corporação, a ocorrência foi finalizada.

