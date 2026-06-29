Chuvas em Pernambuco: mais de 3 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas na Mata Norte

Dados foram repassados pela Secretaria de Defesa Social (SDS-PE). Entre as cidades mais atingidas estão Timbaúba, com 13 desabrigados e 1.578 desalojados e Goiana, há 481 pessoas desabrigadas e 900 desalojadas

Entre as cidades da Mata Norte mais atingidas pelas chuvas neste fim de semana, estão Timbaúba, com 13 desabrigados e 1.578 desalojados e Goiana, com 481 pessoas desabrigadas e 900 desalojadas (Foto: Reprodução/Instagram @cuca.drone)

A população da Mata Norte de Pernambuco ainda sofre as consequências das chuvas que atingiram a região neste fim de semana. Ao todo, 3.066 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas nas cidades de Goiana, Timbaúba, Vicência, São Vicente Férrer e Macaparana, segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE).

De acordo com o levantamento mais recente, os danos humanos registrados até o momento apontam que, em Goiana, há 481 pessoas desabrigadas e 900 desalojadas. Em Timbaúba, são 13 desabrigados e 1.578 desalojados.

O município de Macaparana contabiliza 29 pessoas desabrigadas, enquanto Vicência registra 60 desalojados e São Vicente Férrer, cinco pessoas desalojadas. Todos os dados são da SDS.

Chuva

As precipitações devem continuar na Mata Norte, segundo atualizou a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) nesta segunda-feira (29). A previsão é de chuva fraca e isolada à tarde e à noite, também no Grande Recife.

Na Zona da Mata Sul e Agreste, deve chover na mesma intensidade ao longo do dia. Para o Sertão, não há previsão de chuva.

Resgate

Durante o final de semana, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) resgatou seis pessoas que estavam ilhadas e uma cadela. Foram duas na área central de Timbaúba, utilizando um bote inflável.

Em Goiana, outra equipe retirou duas pessoas e uma cadela de uma residência atingida pela inundação. Em Nazaré da Mata, mais duas pessoas foram resgatadas com o apoio da Defesa Civil do município.

Novas informações serão divulgadas à medida que os levantamentos forem atualizados, destacou a SDS.

Ajuda humanitária

Cerca de 4 mil itens de ajuda humanitária já foram enviados às cidades afetadas, conforme divulgou o Governo de Pernambuco, na manhã desta segunda (29).

Para Goiana, seguem ainda hoje 400 kits de higiene, 400 kits de limpeza, 700 colchões e 1.400 lençois, reforçando a assistência às famílias atingidas.

Já em Timbaúba, estão sendo entregues à população afetada 200 colchões, 400 lençois, 50 kits de limpeza, 100 kits de higiene, 200 garrafas de água mineral de cinco litros e 41 cestas básicas.

