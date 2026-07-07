Famílias afetadas pelas chuvas protestam na Av. Mascarenhas de Morais e BR-101, no Recife

Manifestantes queimaram pneus e bloquearam a Avenida Mascarenhas de Morais e a BR-101, provocando congestionamentos

PRF e bombeiros atuam na ocorrência (Foto: PRF/Divulgação)

Manifestantes interditam duas das principais vias do Recife no fim da tarde desta segunda-feira (7) em protesto contra a falta de pagamento do auxílio emergencial destinado às famílias atingidas pelas fortes chuvas de maio deste ano em Pernambuco. Os bloqueios ocorrem simultaneamente na Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, Zona Sul da capital, e na BR-101, na altura do bairro da Iputinga, na Zona Oeste.

Durante os atos, os participantes incendiaram pneus e outros materiais sobre a pista, interrompendo o fluxo de veículos e provocando longos congestionamentos nas duas regiões. Imagens registradas no local mostram motoristas enfrentando dificuldades para seguir viagem.

Na Avenida Mascarenhas de Morais, a manifestação teve início por volta das 17h, nas proximidades de uma unidade do Assaí Atacadista, no sentido Aeroporto.

Já na BR-101, o protesto foi realizado no quilômetro 65 da rodovia, no sentido Ceasa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista ficou totalmente bloqueada no trecho.

O grupo cobra o pagamento do auxílio financeiro que teria sido prometido às famílias prejudicadas pelas enchentes, mas que, segundo eles, ainda não foi repassado.

Equipes da PRF acompanham a ocorrência e atuam para orientar o trânsito na região. Até a última atualização desta reportagem, não havia previsão para a liberação total da via.

Auxílio

O governo de Pernambuco sancionou a lei que institui o Auxílio Pernambuco, benefício de R$ 2.500 destinado às famílias atingidas pelas fortes chuvas que afetaram o estado. A sanção foi publicada no Diário Oficial em 14 de maio.

O programa prevê o pagamento de uma parcela única para até 3.500 famílias dos 27 municípios que decretaram situação de emergência em razão das chuvas. O auxílio é voltado exclusivamente para pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que comprovem perdas materiais provocadas pelos temporais.

De acordo com a gestão, a identificação dos beneficiários será feita com base no levantamento realizado pela Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS). O investimento previsto para a iniciativa é de R$ 8,7 milhões.

O projeto que criou o Auxílio Pernambuco havia sido aprovado pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) antes de seguir para sanção da governadora.

Na mesma ocasião, também foi sancionada a Lei nº 19.240, que institui o Fundo de Proteção, Defesa Civil e Recuperação Ambiental de Pernambuco. O objetivo é financiar ações de prevenção e resposta a eventos climáticos extremos, incluindo obras de contenção de encostas, drenagem urbana e recuperação de áreas afetadas por desastres naturais.