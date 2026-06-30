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Estado tem 3.597 pessoas desabrigadas ou desalojadas por causa da chuva

Nesta terça, a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do Estado (SEPDEC) concentrou ações em Goiana, Itambé, Limoeiro, Ipojuca, Jaqueira, São Benedito do Sul e Maraial

Diario de Pernambuco

Publicado: 30/06/2026 às 16:04

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Chuva afetou mais de 500 pessoas em Goiana, na Mata Norte/Reprodução de vídeo @eduardofrancafm via Instagram

Chuva afetou mais de 500 pessoas em Goiana, na Mata Norte (Reprodução de vídeo @eduardofrancafm via Instagram)

Divulgado nesta terça (30), o balanço da defesa Civil aponta que, Pernambuco tem 581 pessoas desabrigadas e 3.016 desalojadas por causa das chuvas.

Isso significa 3.597 pessoas que ficaram prejudicadas por causa do temporal do sábado (27).
Ainda segundo levantamento, Goiana registra 497 desabrigados e 900 desalojados.

Em Timbaúba, são 52 desabrigados e 1.844 desalojados. Macaparana contabiliza 29 desabrigados, enquanto Vicência registra 60 desalojados e em Itambé três pessoas desabrigadas.

Em São Vicente Férrer há cinco pessoas desalojadas, São Benedito do Sul registra 183 desalojados em Camutanga possui 24 pessoas desalojadas.

Também nesta terça, a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do Estado (SEPDEC) concentrou ações em Goiana, Itambé, Limoeiro, Ipojuca, Jaqueira, São Benedito do Sul e Maraial.

As equipes prestam apoio às prefeituras no preenchimento do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), no levantamento dos danos e prejuízos e na distribuição de ajuda humanitária.

“Permanecemos com nossas equipes mobilizadas para prestar assistência aos municípios e à população afetada a fim de agilizar o atendimento às famílias atingidas e assegurar o apoio necessário durante o período de resposta ao desastre”, afirmou o secretário executivo de Proteção e Defesa Civil, coronel Clóvis Ramalho.

Kits


As entregas de materiais de ajuda humanitária estão sendo realizadas para os municípios de Goiana e Timbaúba.

Até esta terça, tinham sido solicitados pelas cidades e entregues pelo Governo do Estado quatro mil itens, entre eles: 41 cestas básicas, 200 garrafas de água mineral de cinco litros, 900 colchões, 1800 lençóis, 500 kits higiene e 450 kits limpeza.

 

 

Chuva , deaabrigados , desalojados , Pernambuco
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