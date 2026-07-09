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Vida Urbana
manifestações

Protesto de moradores provoca congestionamento na BR-101, no Recife, nesta quinta-feira (9)

Manifestantes cobram pagamento de auxílio prometido pelo Governo de Pernambuco para famílias afetadas pelas chuvas

Diario de Pernambuco

Publicado: 09/07/2026 às 09:57

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O ato acontece sob o viaduto que dá acesso à Avenida Abdias de Carvalho, no sentido Paulista/Divulgação/PRF

O ato acontece sob o viaduto que dá acesso à Avenida Abdias de Carvalho, no sentido Paulista (Divulgação/PRF)

Manifestantes realizam, na manhã desta quinta-feira (9), um protesto no km 70 da BR-101, no bairro de Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife. O ato acontece sob o viaduto que dá acesso à Avenida Abdias de Carvalho, no sentido Paulista, e provoca um grande congestionamento na rodovia.

 
 
 
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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os participantes cobram o pagamento do auxílio prometido pelo Governo de Pernambuco às pessoas afetadas pelas chuvas.

Equipes da PRF, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estão no local.

Na tarde da última quarta-feira (08), diversos protestos aconteceram na Região Metropolitana do Recife. As mobilizações aconteceram na Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, e na Avenida Recife, no bairro do Jiquiá.

br-101 , prf , Protestos
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