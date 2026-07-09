'Death Note': Aluno que levou faca para escola em Arcoverde citou 'caderno da morte' em grupo

Mensagens obtidas pelo Diario de Pernambuco mostram estudante falando sobre o anime e que havia encontrado um "caderno que mata pessoas pelo nome". Secretaria de Educação afirma que não houve ameaças

Aluno mandou foto de caderno escrito "Death Note" para colegas dias antes de entrar em escola com faca (Foto: Reprodução)

O aluno que levou uma faca para a Escola Técnica Estadual (ETE) de Arcoverde, no Sertão, fez referências ao anime Death Note em um grupo de mensagens da turma dias antes do ocorrido. A série é sobre um estudante que encontra um caderno sobrenatural capaz de matar qualquer pessoa cujo nome seja nele escrito.

Capturas de tela obtidas pelo Diario de Pernambuco mostram que o estudante comentou possuir o caderno o "Caderno da Morte", em livre tradução.

O jovem, que está matriculado no 3º ano do Ensino Médio, foi flagrado com uma faca na terça-feira (7). Nas conversas trocadas pelo Whatsapp, o estudante afirma que “Death Note também é bom” se referindo a série. Em seguida, escreve: “Um estudante do ensino médio que achou um caderno que mata pessoas pelo nome”.

Outros colegas respondem comentando sobre o anime e, em outro momento, o aluno que entrou com a faca na escola envia uma foto de um caderno com o nome “Death Note”.

De acordo com um aluno da escola, que pediu para não ser identificado, as mensagens foram enviadas na sexta-feira anterior ao caso. “Temos um grupo da sala e era onde ele estava conseguindo interagir conosco. Na sexta-feira, ele relatou que estava assistindo um anime. Nesse anime, ele comentou que tinha um episódio em que o personagem matava alunos dentro de uma sala”, afirmou.

Apesar da associação feita pelo estudante, o enredo de Death Note é diferente da descrição. Na obra japonesa, o protagonista encontra um caderno sobrenatural capaz de matar qualquer pessoa cujo nome seja escrito nele, desde que o autor conheça o rosto da vítima. A série acompanha o conflito entre o jovem e as autoridades que tentam descobrir a identidade do responsável pelas mortes.

Relato dos colegas

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O mesmo aluno relatou ao Diario que o comportamento do estudante teria mudado nas últimas semanas. “Desde o primeiro ano esse aluno sempre foi mais quieto. De um mês para cá começou a se excluir mais.”

Segundo ele, na terça-feira (7), durante uma aula em que havia apenas um monitor na sala, o estudante fez declarações que assustaram os colegas. “Ele perguntou se a gente tinha medo dele e relatou que se sentia sozinho. Depois falou: ‘Vocês sabiam que eu já tive vontade de matar todos vocês? Vocês são os piores espermatozoides que existem na face da Terra’.”

Ainda de acordo com o estudante, pouco depois a vice-diretora entrou na sala para chamá-lo. “Ele disse que tinha uma surpresa para a gente. Essa surpresa era a faca que ele estava portando, uma serrinha. Nessa hora a vice-diretora já tinha chegado e logo depois desceu um vigilante."

O que diz a SEE-PE

Segundo a Secretaria de Educação, o aluno foi identificado logo ao chegar à escola e a situação foi controlada pela equipe gestora, que acionou os protocolos de segurança da rede estadual.

A pasta informou que a família do estudante foi comunicada, a Patrulha Escolar foi acionada e o caso encaminhado ao Conselho Tutelar, além de registrado no Sistema de Ocorrência Escolar (SOE).

Na quarta-feira (8), a direção promoveu uma reunião com pais e responsáveis para prestar esclarecimentos. A Secretaria de Educação reiterou, em nota, que repudia qualquer forma de violência e mantém o compromisso com a promoção de um ambiente escolar seguro e acolhedor.