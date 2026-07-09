'Death Note': Aluno que levou faca para escola em Arcoverde citou 'caderno da morte' em grupo
Mensagens obtidas pelo Diario de Pernambuco mostram estudante falando sobre o anime e que havia encontrado um "caderno que mata pessoas pelo nome". Secretaria de Educação afirma que não houve ameaças
Publicado: 09/07/2026 às 10:56
Aluno mandou foto de caderno escrito "Death Note" para colegas dias antes de entrar em escola com faca (Foto: Reprodução)
O aluno que levou uma faca para a Escola Técnica Estadual (ETE) de Arcoverde, no Sertão, fez referências ao anime Death Note em um grupo de mensagens da turma dias antes do ocorrido. A série é sobre um estudante que encontra um caderno sobrenatural capaz de matar qualquer pessoa cujo nome seja nele escrito.
Capturas de tela obtidas pelo Diario de Pernambuco mostram que o estudante comentou possuir o caderno o "Caderno da Morte", em livre tradução.
O jovem, que está matriculado no 3º ano do Ensino Médio, foi flagrado com uma faca na terça-feira (7). Nas conversas trocadas pelo Whatsapp, o estudante afirma que “Death Note também é bom” se referindo a série. Em seguida, escreve: “Um estudante do ensino médio que achou um caderno que mata pessoas pelo nome”.
Outros colegas respondem comentando sobre o anime e, em outro momento, o aluno que entrou com a faca na escola envia uma foto de um caderno com o nome “Death Note”.
De acordo com um aluno da escola, que pediu para não ser identificado, as mensagens foram enviadas na sexta-feira anterior ao caso. “Temos um grupo da sala e era onde ele estava conseguindo interagir conosco. Na sexta-feira, ele relatou que estava assistindo um anime. Nesse anime, ele comentou que tinha um episódio em que o personagem matava alunos dentro de uma sala”, afirmou.
Apesar da associação feita pelo estudante, o enredo de Death Note é diferente da descrição. Na obra japonesa, o protagonista encontra um caderno sobrenatural capaz de matar qualquer pessoa cujo nome seja escrito nele, desde que o autor conheça o rosto da vítima. A série acompanha o conflito entre o jovem e as autoridades que tentam descobrir a identidade do responsável pelas mortes.
Relato dos colegas
O mesmo aluno relatou ao Diario que o comportamento do estudante teria mudado nas últimas semanas. “Desde o primeiro ano esse aluno sempre foi mais quieto. De um mês para cá começou a se excluir mais.”
Segundo ele, na terça-feira (7), durante uma aula em que havia apenas um monitor na sala, o estudante fez declarações que assustaram os colegas. “Ele perguntou se a gente tinha medo dele e relatou que se sentia sozinho. Depois falou: ‘Vocês sabiam que eu já tive vontade de matar todos vocês? Vocês são os piores espermatozoides que existem na face da Terra’.”
Ainda de acordo com o estudante, pouco depois a vice-diretora entrou na sala para chamá-lo. “Ele disse que tinha uma surpresa para a gente. Essa surpresa era a faca que ele estava portando, uma serrinha. Nessa hora a vice-diretora já tinha chegado e logo depois desceu um vigilante."
O que diz a SEE-PE
Segundo a Secretaria de Educação, o aluno foi identificado logo ao chegar à escola e a situação foi controlada pela equipe gestora, que acionou os protocolos de segurança da rede estadual.
A pasta informou que a família do estudante foi comunicada, a Patrulha Escolar foi acionada e o caso encaminhado ao Conselho Tutelar, além de registrado no Sistema de Ocorrência Escolar (SOE).
Na quarta-feira (8), a direção promoveu uma reunião com pais e responsáveis para prestar esclarecimentos. A Secretaria de Educação reiterou, em nota, que repudia qualquer forma de violência e mantém o compromisso com a promoção de um ambiente escolar seguro e acolhedor.