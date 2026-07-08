Linha Centro do Metrô do Recife é suspensa após problema elétrico nesta quarta-feira (8)

Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) anunciou ter iniciado operação emergencial com reforço de linhas de ônibus

Movimentação do metrô na Estação Recife, no centro da capital. (Foto: Paulo Paiva/DP.)

A Linha Centro do Metrô do Recife foi paralisada por volta das 16h30 desta quarta-feira (8). Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a circulação de trens foi suspensa por motivo de segurança após problema elétrico afetar o sistema de sinalização da via.

A CBTU acrescenta que, em razão da ocorrência, as estações da Linha Centro foram temporariamente fechadas, impactando os ramais Camaragibe e Jaboatão.

"As primeiras informações indicam que o problema pode ter sido causado por furto de cabos", afirma a companhia. Ainda não há previsão para retomada da operação.

Em nota, o Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) informou ter iniciado operação emergencial após confirmar a paralisação. Foram ativadas as linhas 238-TI Jaboatão/TI Barro, 2481-TI Camaragibe/TI TIP e a linha 858-TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro, além do reforço das linhas 200-TI Jaboatão (Parador), 2450-TI Camaragibe (Cde Boa Vista) e 2043-TI CDU/ TI Joana Bezerra.

"Técnicos do Grande Recife acompanham a operação e a movimentação dos usuários em Terminais Integrados podendo eventualmente realizar ações para tentar minimizar os transtornos para os usuários", acrescenta o CTM.

A paralisação desta quarta-feira marca mais um episódio de uma série de interrupções no serviço nos últimos dias.

O episódio anterior havia ocorrido em 2 de julho, atingindo a Linha Sul, após um problema na rede aérea entre as estações Porta Larga e Prazeres.

Em 29 de junho, a CBTU suspendeu a circulação na Linha Sul por falta de trens disponíveis para operação.

Em 15 de junho, a Linha Centro teve o segundo descarrilamento em menos de uma semana, entre as estações Alto do Céu e Curado.

Antes, em 11 de junho, o metroviário Tiago Barbosa dos Santos, de 40 anos, morreu após sofrer um choque elétrico durante um serviço de manutenção na rede aérea, nas proximidades da Estação Tejipió. O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco informou, na ocasião, que foi o primeiro acidente fatal envolvendo um trabalhador em serviço na história do Metrô do Recife.

