Acidente em Garanhuns deixa um morto e cinco feridos

O veículo ficou destruído (Divulgação/PRF)

Um acidente deixou uma pessoa morta e cinco feridas, sendo duas em estado grave. O sinistro ocorreu por volta das 20h50 desta quarta-feira (8), no km 94,8 da BR-424, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, na conhecida Curva da Laranjeira.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro de passeio transportava seis ocupantes, acima da capacidade máxima permitida para o modelo, que é de cinco pessoas. A principal suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle da direção, saído da pista e capotado.

Dois ocupantes sofreram ferimentos graves e outros três tiveram lesões leves. Todos os feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns.

Equipes da PRF e do Instituto de Criminalística (IC) estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.