Motorista alcoolizado é preso após acidente que matou mulher na BR-101, no Recife

Motorista poderá responder por homicídio culposo, omissão de socorro e embriaguez ao volante

Policiais encontraram latas de cerveja na cabine do caminhão. (Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal)

Uma mulher de 33 anos, identificada como Ana Paula, morreu na manhã deste domingo (5) após a motocicleta em que estava ser atingida por uma carreta no km 70 da BR-101, próximo ao Ceasa, no bairro de Jardim São Paulo, Zona Oeste do Recife.

O motorista do caminhão, de 43 anos, fugiu sem prestar socorro, provocou outros acidentes durante a fuga e foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, o motociclista tentou acompanhar a carreta após a colisão. Durante a fuga, o caminhoneiro atingiu outra motocicleta no km 83 da BR-101, deixando duas pessoas feridas, além de colidir com outros quatro veículos.

O motorista foi localizado no km 99 da rodovia, no Cabo de Santo Agostinho. Segundo a PRF, ele apresentava sinais de embriaguez e o teste do bafômetro apontou 0,63 mg/L de álcool por litro de ar expelido, índice que configura crime de trânsito.

Na cabine da carreta, os policiais encontraram diversas latas de cerveja vazias e uma faca.

O homem foi preso e encaminhado à Central de Plantões da Capital (Ceplanc).

Ele poderá responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor, omissão de socorro, embriaguez ao volante e por dirigir em velocidade incompatível com a segurança. A Polícia Civil investiga o caso

