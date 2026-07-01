Acidente na BR-232 deixa 5 mortos e 4 feridos em Belo Jardim, Agreste de Pernambuco

Segundo a PRF, o acidente na BR-232, em Belo Jardim, envolveu uma moto, um caminhão, uma van e um carro; além das cinco mortes, outras quatro pessoas ficaram feridas

No acidente, van foi atingida por um caminhão e um carro na BR-232 (DIVULGAÇÃO/PRF)

Um acidente envolvendo vários veículos deixou cinco pessoas mortas na BR-232, em Belo Jardim, Agreste de Pernambuco, na manhã desta quarta-feira (1º).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há suspeita de que uma ultrapassagem irregular por parte de um motociclista tenha causado a múltipla colisão.

Na tentativa de desviar, o motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo, entrou pela contramão da rodovia e bateu de frente na própria moto e em uma van, que, na sequência, também foi atingida na traseira por um carro.

A PRF informou que cinco pessoas faleceram no local do acidente: o motociclista e quatro ocupantes da van.

Outras quatro ficaram feridas. Além dos motoristas do caminhão e da van, um homem e uma mulher que estavam no veículo de transporte coletivo.

O motorista do carro não se machucou. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado deu normal.

Segundo a PRF, as quatro vítimas do acidente foram levados para o Hospital de Belo Jardim. Os ferimentos, à princípio, não foram graves.