Ambulância bate de frente com bitrem; motorista, paciente e acompanhante morrem

A ocorrência aconteceu na BR-316, próximo ao povoado de Santa Rita, em Ouricuri

A ambulância transportava uma paciente para Petrolina (Divulgação/PRF-PE)

Na madrugada desta terça-feira (7), por volta das 3h30, uma ambulância bateu de frente com um bitrem na BR-316, nas proximidades do povoado de Santa Rita, em Ouricuri, sertão de Pernambuco. Com o impacto da colisão, morreram o motorista da ambulância, a paciente que era transportada e um acompanhante.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco (PRF-PE), a ambulância seguia no sentido crescente da rodovia, transportando a paciente para Petrolina, quando colidiu frontalmente com o bitrem. A suspeita é de que o veículo tenha invadido a contramão.

Ainda segundo a PRF, o motorista do bitrem acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, em seguida, deixou o local.

A PRF permaneceu na rodovia para controlar o trânsito. Peritos do Instituto de Criminalística realizaram os levantamentos no local do acidente, enquanto a investigação das circunstâncias da colisão ficará sob responsabilidade da Polícia Civil.