Conselheiro tutelar é morto a tiros em Itambé, na Mata Norte

Colega de profissão na cidade disse que Jerônimo Júnior já havia relatado ter sofrido ameaças

O conselheiro tutelar Jerônimo Júnior. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O coordenador do Conselho Tutelar de Itambé, na Mata Norte de Pernambuco, foi morto a tiros nesta quarta-feira (8). Jerônimo Bilau de Santana Júnior, de 31 anos, foi assassinado por dois homens em uma moto no distrito de Caricé.

Jerônimo estava na frente da associação cultural do distrito, a qual presidia, no momento em que foi abordado pelos criminosos. Ele morreu no local.

Ainda não há informações sobre a identidade dos suspeitos ou a motivação do crime.

Jerônimo estava no segundo mandato como conselheiro tutelar. "Ele era muito atuante", diz um colega conselheiro que não quis se identificar.

Segundo o colega, Jerônimo já havia recebido ameaças e percebeu que suspeitos em uma moto o rondavam dois meses atrás. "Ele chegou a relatar isso a um colega de trabalho. Foi orientado a fazer um boletim de ocorrência, mais deixou para lá".

"A gente não tem uma proteção, a não ser a divina. Uma conselheira pensa em desistir, outro pretende pedir exoneração. A gente se sente de mãos atadas", lamenta o conselheiro colega da vítima.

Em nota, a Polícia Civil informa ter registrado o caso como homicídio consumado. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.

Em nota de pesar, a Prefeitura de Itambé declara se solidarizar com familiares, amigos e colegas de trabalho do conselheiro. "Jerônimo deixa um legado de dedicação e compromisso com a proteção das crianças e dos adolescentes de nosso município", afirma.

O Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares de Pernambuco (Gajop-PE) manifestou indignação com o ocorrido. "O assassinato de um conselheiro tutelar é um fato gravíssimo e exige resposta pública, célere, qualificada e transparente", diz o comunicado.