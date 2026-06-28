Chuvas deixam mais de 480 famílias desabrigadas na Mata Norte

Para esta segunda-feira (30), a previsão da Apac é de tempo parcialmente nublado, com chuva rápida e de fraca intensidade

Goiana enfrenta a segunda cheia em menos de dois meses (Foto: Divulgação/Prefeitura de Goiana)

As fortes chuvas do sábado (27) afetaram severamente cidades da Mata Norte de Pernambuco. Entre as mais atingidas estão Goiana e Nazaré da Mata. Também foram registrados danos em Siriji e na divisa entre Pernambuco e Paraíba.

Em Goiana, o volume de chuva ultrapassou 110 milímetros, provocando o transbordamento do Rio Goiana e a inundação de bairros e comunidades ribeirinhas. As localidades mais atingidas foram Baldo do Rio, Vila Bom Tempo e bairros próximos ao Canal Goiana.

De acordo com a Defesa Civil do município, 481 pessoas estão desabrigadas. Esta é a segunda cheia que atinge Goiana em menos de dois meses, o que levou a Prefeitura a decretar situação de emergência por mais 30 dias.

Já em Nazaré da Mata, equipes da Defesa Civil foram mobilizadas após o registro de deslizamentos de barreiras e do comprometimento de residências.

As quatro famílias afetadas foram retiradas preventivamente de suas casas, e não houve registro de feridos. "As equipes da Prefeitura seguem mobilizadas em diversas localidades consideradas de maior atenção, onde há risco de alagamentos e movimentação de encostas", informou a administração municipal em nota. As famílias que vivem próximas ao Rio Tracunhaém seguem sob monitoramento devido à elevação do nível do rio.

As chuvas também acometeram a divisa entre Pernambuco e Paraíba. O volume de precipitação foi tão intenso que causou um alagamento parcial no quilômetro 116 da BR-101, que liga os estados.

Vicência - Em Vicência, as chuvas provocaram o rompimento de um trecho da Adutora do Siriji. Segundo a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), a tubulação foi desacoplada em decorrência da movimentação de terra causada pelas precipitações. O problema deixou oito cidades sem abastecimento de água. Após a conclusão dos reparos, o fornecimento foi retomado de forma gradual.

Ações de emergência

A Defesa Civil de Pernambuco mobilizou quatro equipes do Grupo de Apoio a Desastres (GADE), que visitaram municípios da Mata Norte atingidos pelas chuvas. As equipes foram deslocadas para Timbaúba, Camutanga, Macaparana, São Vicente Férrer e Vicência para, em conjunto com as defesas civis municipais, levantar os danos e prejuízos, além de prestar orientações técnicas e suporte às ações de resposta e restabelecimento.

A Neoenergia Pernambuco também montou uma operação especial. Como parte do plano de contingência, a distribuidora reforçou o efetivo de equipes de prontidão nas áreas com maior risco de ocorrências. A operação também incluiu o aumento do monitoramento remoto da rede elétrica e o reforço da atuação do Centro de Operações Integradas da companhia.