Pernambuco anuncia concurso público com 5,3 mil vagas para segurança, saúde e UPE

Autorização para os certames foi publicada no Diário Oficial do Estado e oportunidades contemplam Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, Secretaria de Saúde e UPE

Inscrições para o concurso devem ser feitas pela internet (Foto: Freepik)

O governo de Pernambuco autorizou a realização de um novo concurso público com 5.337 vagas para as áreas de segurança pública, saúde e Universidade de Pernambuco (UPE). A homologação que permite a realização dos certames foi publicada no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira (3), e os editais deverão ser divulgados nos próximos dias.

Do total de oportunidades, 3.905 serão destinadas às forças de segurança, 1.263 à Secretaria Estadual de Saúde (SES) e outras 169 à UPE.

Na área de segurança pública, o maior número de vagas será para a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), com 1.320 oportunidades, sendo 1.250 para soldados e 70 para oficiais. A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) contará com 1.315 vagas, distribuídas entre 1.200 agentes, 70 escrivães e 45 delegados.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) terá 570 vagas, das quais 510 para soldados e 60 para oficiais. Já a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) ofertará 700 vagas para o cargo de policial penal.

Na área da saúde, serão abertas 1.263 vagas, sendo 428 para médicos plantonistas, 542 para assistentes em saúde plantonistas, 283 para analistas em saúde plantonistas e 10 para fiscais em vigilância sanitária.

A Universidade de Pernambuco (UPE) contará com 169 vagas, distribuídas entre 117 médicos, 21 analistas técnicos em gestão universitária e 31 assistentes técnicos em gestão universitária.

Segundo a gestão estadual, os editais com as regras dos concursos, cronogramas e critérios de seleção serão publicados em breve.