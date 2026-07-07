Férias sem Espaço Ciência: obras de requalificação seguem atrasadas

Diario de Pernambuco tem acompanhado as obras de requalificação do local desde o início, em setembro de 2025. Data de finalização dos serviços e reinauguração já foi adiada duas vezes

Obras de requalificação do Espaço Ciência estão atrasadas (RAFAEL VIEIRA/DP)

As férias de julho de 2026 não terão uma das programações infantis e pedagógicas mais tradicionais do Grande Recife: a visita ao Espaço Ciência, em Olinda. Fechado desde setembro de 2025 para requalificação, o local tinha previsão de reabertura para este mês, mas segue com obras atrasadas e só deve ser liberado para o público em outubro.

A informação foi confirmada ao Diario de Pernambuco pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), responsáveis pelos serviços e pela gestão do equipamento, respectivamente.

Segundo a Cehab, o cronograma originalmente previsto “precisou ser reajustado em decorrência de fatores imprevistos externos à execução direta da engenharia”.

O principal impacto, de acordo com a pasta, decorreu do atraso na aprovação da LOA 2026, que só aconteceu em 23 de abril. A situação teria gerado um acúmulo de três meses (no início do ano) sem pagamentos à empresa contratada e postergou em duas semanas a publicação do aditivo contratual necessário à obra, feita em maio.

Ainda conforme a Cehab, o fluxo financeiro foi normalizado em abril, mas as fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife no mês de maio afetaram o ritmo dos serviços de pavimentação.

Obras seguem

As obras de requalificação do Espaço Ciência entraram em uma nova fase de execução, dividida em duas etapas, segundo as informações repassadas pela Companhia.

A previsão é de que a primeira parte finalize, até o fim de julho, os serviços de pavimentação, a construção da oficina, a reforma do banheiro do pavilhão, a instalação do gradil, a requalificação da recepção e as intervenções no banheiro talude.

A segunda fase e a entrega final estão previstas para outubro, com a finalização da reforma do espaço administrativo, e avanço das instalações elétricas externas e da criação de um novo acesso, além das demais melhorias civis.

Nova data de reabertura

A data de reabertura do Espaço Ciência, segundo a Cehab, será definida pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). Procurada pelo Diario, a SECTI informou que a previsão de reabertura para o público é para outubro.

“Conforme alinhamento com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), as entregas também ocorrerão de forma faseada. Enquanto a Cehab finaliza a estrutura física, a Secti projeta o recebimento e a montagem do mobiliário e dos novos equipamentos até o final de outubro de 2026”, afirmou a Companhia, em nota.

Atraso

Originalmente, o projeto de requalificação do Espaço Ciência, no bairro de Salgadinho, em Olinda, previa a reabertura do museu interativo para o mês de maio, após oito meses do início dos serviços.

O Diario de Pernambuco tem acompanhado o projeto desde o anúncio das obras. Próximo ao fim do primeiro prazo, a equipe de reportagem procurou a Cehab, que afirmou que os serviços estavam se encaminhando para a fase de acabamento.

O valor total da obra afirmado na ocasião foi de R$ 11,3 milhões, segundo a companhia, cerca de R$ 2,9 milhões a mais do que previa a primeira versão do projeto.

Espaço Ciência

O Espaço Ciência é considerado um dos maiores museus da América Latina a céu aberto, voltado para a popularização científica. O local também funciona como um parque de ciência e tecnologia, muito procurado por escolas para aulas externas sobre geografia e ciências.

Por ser um local de acesso gratuito, o Espaço Ciência é um equipamento de democratização de lazer, cultura e educação para crianças e jovens do Grande Recife.

As obras de modernização do equipamento foram anunciadas pelo governo do estado em setembro do ano passado. À época, o valor dos serviços foi orçado em R$ 8,4 milhões, com um prazo de execução de oito meses.

A gestão estadual divulgou, ainda, que a reforma abrangeria 4.551 metros quadrados de área construída em um terreno de 113 mil metros quadrados, contemplando acessibilidade, segurança, novos espaços educativos, banheiros adaptados, áreas de apoio, requalificação administrativa e reforço na segurança com câmeras, gradil e iluminação.

