Espaço Ciência: obras de requalificação estão atrasadas e reabertura deve ser em julho

Projeto do Governo do Pernambuco para requalificação do Espaço Ciência previa reabertura este mês

Obras de requalificação do Espaço Ciência estão atrasadas (RAFAEL VIEIRA/DP)

As obras de requalificação do Espaço Ciência, no bairro de Salgadinho, em Olinda, estão atrasadas. Originalmente, o projeto previa a reabertura do museu interativo neste mês de maio, após oito meses do início dos serviços. No entanto, o local ainda não teve as intervenções finalizadas e não terá atividades retomadas antes de julho.

As informações foram repassadas ao Diario, nesta quinta (22), pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), responsável pela execução das obras. Segundo a pasta, a primeira etapa da requalificação do Espaço Ciência está em andamento, com os serviços se encaminhando para a fase de acabamento.

Nesta etapa do projeto, foram refeitos os sistemas de drenagem e iluminação interna, gradil e novas edificações, além de reforma de algumas estruturas existentes, como estacionamento, recepção e banheiros, de acordo com a Cehab.

O valor total da obra é de R$ 11,3 milhões, informou a companhia, cerca de R$ 2,9 milhões a mais do que previa a primeira versão do projeto.

Projeto

O Espaço Ciência é considerado um dos maiores museus da América Latina a céu aberto, voltado para a popularização científica.

Também funciona como um parque de ciência e tecnologia, sendo a única parte em funcionamento prevista na planta original do Parque Memorial Arcoverde. O local é muito procurado por escolas para aulas externas sobre geografia e ciências.



As obras de modernização do equipamento foram anunciadas pelo governo do estado em setembro do ano passado. À época, o valor dos serviços foi orçado em R$ 8,4 milhões, com um prazo de execução de oito meses.

A gestão estadual divulgou, ainda, que a reforma abrangeria 4.551 metros quadrados de área construída em um terreno de 113 mil metros quadrados, contemplando acessibilidade, segurança, novos espaços educativos, banheiros adaptados, áreas de apoio, requalificação administrativa e reforço na segurança com câmeras, gradil e iluminação.

Parque Memorial Arcoverde

O Diario também solicitou à Cehab atualizações sobre a requalificação do Parque Memorial Arcoverde, que também faz parte do projeto de modernização do Espaço Ciência. O valor total da obra, segundo a companhia, é de R$ 24,7 milhões.

A pasta informou que os serviços tiveram início mais recentemente e estão na fase inicial, como remoção do piso existente e demolições.

“Essa obra prevê também a requalificação da infraestrutura do parque, implantando uma pavimentação nova que promova acessibilidade e funcionalidade dos espaços e acessos. Ainda está prevista nessa intervenção o novo gradeamento e iluminação, revitalização dos jardins, paisagismo e criação de espaços de convivência social”, diz parte da nota enviada ao Diario.

A previsão de conclusão das obras do Parque Memorial Arcoverde é para o primeiro semestre de 2027, destacou a Cehab.

Criado há 31 anos para ser um espaço público de lazer, o Parque Memorial Arcoverde, entre Olinda e o Recife, está longe de oferecer as melhores condições para os frequentadores.

Desde a fundação, o parque passou por fechamentos e reaberturas, promessas de requalificação e enfrenta a situação de abandono.

