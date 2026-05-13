Zootecnia brasileira: 60 anos de ciência, inovação e sustentabilidade

No dia 13 de maio celebra-se o Dia do Zootecnista, profissional que atua na produção animal com base científica, integrando inovação, eficiência produtiva e sustentabilidade

No dia 13 de maio celebra-se o Dia do Zootecnista (Reprodução/Magnific )

No dia 13 de maio celebra-se o Dia do Zootecnista, profissional que atua na produção animal com base científica, integrando inovação, eficiência produtiva e sustentabilidade. A data remete à primeira aula de Zootecnia no Brasil, realizada em maio de 1966, em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Em 2026, a Zootecnia brasileira completa 60 anos, consolidando-se como ciência fundamental para a segurança alimentar, a sustentabilidade ambiental e a bioeconomia.

Nesse contexto, o Departamento de Zootecnia da Universidade Federal Rural de Pernambuco e o curso de Bacharelado em Zootecnia em Recife completam 56 anos, enquanto o Programa de Pós-Graduação em Zootecnia alcança 46 anos de contribuição à formação de recursos humanos e à produção científica. A trajetória da área está associada a nomes como Otávio Domingues, cuja atuação foi decisiva para estruturar uma Zootecnia voltada às condições tropicais. Ao longo das

décadas, a profissão ampliou seu escopo e atua em áreas como nutrição, genética, reprodução, bem-estar animal, sistemas integrados de produção, Zootecnia de precisão, inteligência artificial, automação e sustentabilidade.

A evolução tecnológica transformou profundamente a atuação do Zootecnista. Ferramentas de monitoramento em tempo real, sensores, softwares de gestão e análise de dados permitem decisões mais precisas em nutrição, manejo, sanidade e eficiência produtiva. Com isso, o profissional também ampliou seus locais de atuação, além de fazendas, também atua em agroindústrias, empresas de genética e nutrição, pesquisa, consultoria, mercado pet, biotecnologia e desenvolvimento de soluções tecnológicas.

A atividade profissional no país, segundo a Associação Brasileira de Zootecnistas, apresenta alta taxa de empregabilidade, sendo cerca de 78%. Nesse cenário, a Forragicultura assume papel central, especialmente em um país que possui o maior sistema de produção animal a pasto do mundo. As plantas forrageiras constituem a base alimentar da maior parte dos rebanhos bovinos de corte e leite do Brasil, influenciando diretamente na produtividade, custos de produção e sustentabilidade dos sistemas pecuários. O manejo adequado das pastagens, a incorporação de leguminosas e o uso de tecnologias adaptadas às condições tropicais têm sido determinantes para elevar a produtividade animal, reduzir a dependência de insumos externos e mitigar os impactos ambientais. Pastagens bem manejadas contribuem para a conservação do solo, a redução da erosão, a ciclagem de nutrientes e sequestro de carbono. A maior diversidade de plantas forrageiras também contribui para a melhoria da pegada hídrica da produção animal e aumenta a eficiência no uso dos recursos naturais.

Na prática, o Zootecnista integra solo, planta, animal e ambiente, definindo espécies forrageiras, taxa de lotação, estratégias de adubação, sistemas de pastejo e conservação de forragem. Essa atuação torna a Forragicultura um dos principais pilares técnicos da produção animal tropical e um componente essencial para sistemas mais eficientes, resilientes e ambientalmente responsáveis. O trabalho desenvolvido por Zootecnistas ajudou a transformar o país em uma das maiores potências mundiais na produção de carne, leite e ovos. Em um cenário global marcado pela necessidade de produzir mais alimentos com menor impacto ambiental, a Zootecnia reafirma seu papel como ciência essencial para o desenvolvimento sustentável, a segurança alimentar e o futuro do agronegócio brasileiro.

Mércia Virginia Ferreira dos Santos. Zootecnista, Professora Titular do Departamento de Zootecnia-UFRPE e Membro da Academia Pernambucana de Ciências