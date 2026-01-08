Novo Espaço Ciência será inaugurado em maio, diz Governo

Requalificação do Espaço Ciência será finalizada em maio, segundo o Governo do Estado

O Espaço Ciência, museu e parque de ciência e tecnologia em Olinda, no Grande Recife, deve ser inaugurado em maio deste ano, após o fim das obras de requalificação. O equipamento está fechado desde setembro de 2025 em função dos serviços. As informações foram divulgadas nesta quarta (7), pelo Governo de Pernambuco.

Atualmente, 33% do serviço está concluído, de acordo com a gestão estadual. A entrega e a reabertura, no entanto, ainda não têm datas definidas, segundo a Companhia Estadual de Habitação e Obras (CEHAB), responsável pela execução do projeto.

Projeto

O investimento na requalificação do Espaço Ciência é de R$ 8,4 milhões, através da secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). O Governo anunciou o projeto em setembro de 2025.

O Espaço Ciência passa por diversas intervenções na infraestrutura desde então. De acordo com o Governo, estão sendo realizadas obras na requalificação da drenagem, pavimentação, instalações elétricas e hidráulicas.

Ainda segundo a gestão, estão sendo construídas duas novas edificações, uma delas será uma oficina para manutenção e preservação dos equipamentos do parque. Além disso, está sendo feita a reforma interna do prédio administrativo e da recepção. Além da construção de um reservatório de água, com capacidade de 40 mil litros para abastecer o equipamento.