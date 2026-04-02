Maior do que a Jaqueira, parque do Pina abre espaços com quadras, campo de futebol e academia

Parque Governador Eduardo Campos foi inaugurado nesta quinta (2). Espaço funciona onde era o antigo Aeroclube do Pina, na Zona Sul do Recife

Parque Eduardo Campos foi entregue nesta quinta (2), no Pina, no Recife (Marina Torres/DP)

A comunidade de Encanta Moça, no Pina, Zona Sul do Recife, recebeu a segunda parte do Parque Governador Eduardo Campos.

Nesta quinta-feira (2), dois novos setores do equipamento foram inaugurados, com uma quadra polivalente, campo de futebol, áreas cobertas, pistas de caminhada e skate, circuito de parkour e academia do idoso.

Com 70 mil metros quadrados, o novo Parque Governador Eduardo Campos supera o tamanho de outros parques tradicionais do Recife, como o da Jaqueira e Tamarineira, ambos na Zona Norte, segundo a prefeitura.

O equipamento ocupa o espaço do antigo Aeroclube do Pina, que antes estava abandonado.

Agora, a área reúne esporte, educação, lazer, saúde, cultura e interação social numa proposta que já está sendo aproveitada pela população.

Dentre as inúmeras pessoas que estiveram na inauguração no evento de entrega da última etapa do Parque Governador Eduardo Campos, estava Ana Paula Araújo, de 35 anos. Moradora do Conjunto Habitacional Encanta Moça, ao lado do local, ela levou os dois filhos, Josué, de 7 anos, e Neemias, de 6, para usufruirem do parque molhado.

“Recebemos com muita alegria, porque realmente a comunidade estava precisando de lugares verdes, de parques, da interação entre as crianças. O Compaz já oferece serviço de esporte para crianças e o parque veio agregar mais ainda com áreas de lazer para tirar não só as crianças da tela, mas os pais também. Isso é importante. Era uma área que precisava ser aproveitada e agora temos a oportunidade de receber com muito amor”, contou ao Diario.

A comerciante Ingrid Gomes, de 34 anos, mora há mais de 15 anos na localidade. Ela pontuou a diferença entre como o espaço era antes.

“Eu acho que foi bem feito. Tem espaço para toda a população: crianças, idosos, pessoas com deficiência. A comunidade ficou muito melhor com o parque. Antes (o espaço) era abandonado, era tudo maré, palafitas, tudo um caos”, afirmou.

Espaço

A primeira etapa do Parque Governador Eduardo Campos foi entregue em dezembro do ano passado. A área conta com parque infantil, pista de caminhada, espaço memorial, fontes com jatos d’água, quadra polivalente, campo de futebol, pista de skate, circuito de parkour e academia do idoso.

Além disso, a população também tem à disposição uma ciclovia, brinquedos inclusivos, Parcão e parque aquático. A gestão estima que cerca de 170 mil pessoas usufruirão do local.

Segundo a Prefeitura do Recife, o projeto prevê ainda o plantio de mais de 1.200 árvores. O investimento total é de cerca de R$ 124 milhões.

“A gente entrega um novo jeito de viver a cidade. O Parque Governador Eduardo Campos nasce completo com esporte, lazer, convivência, natureza, pensado para todas as idades e todos os dias. São mais de mil árvores plantadas, dezenas de espaço e um investimento que transforma o Pina e melhora a vida de milhares de pessoas. Era parque aguardado”, disse a secretária de Projetos Especiais do Recife, Marília Dantas..

