Homem morre após se afogar na Praia de Boa Viagem, no Recife, neste domingo (5)

Bombeiros realizam o protocolo de reanimação em vítima de afogamento em Boa Viagem (Reprodução/Redes sociais)

Um homem morreu após se afogar na Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, neste domingo (5). A vítima, que não teve nome nem idade divulgados até o momento, chegou a ser resgatada por guarda-vidas, mas não resistiu.



Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local, na altura da Rua Ribeiro de Brito e proximidades do quiosque 28. Equipes da corporação iniciaram o atendimento pré-hospitalar até a chegada do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



"Apesar de todos os procedimentos de reanimação, a vítima foi a óbito no local", confirmou o Corpo de Bombeiros por meio de nota. "A ocorrência foi assumida por órgãos de apoio para as providências cabíveis".