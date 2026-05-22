O afogamento ocorreu enquanto a vítima tomava banho no local, na tarde desta quarta-feira (20), em Alagoinha, no Agreste de Pernambuco.

Homem morre afogado em lagoa no Agreste de Pernambuco (Reprodução/Agreste Violento)

Um homem de 51 anos, identificado como Erivaldo José de Lima, morreu afogado em uma lagoa na tarde desta quarta-feira (20), no município de Alagoinha, no Agreste de Pernambuco.

Segundo informações repassadas à Polícia, o homem estava tomando banho na lagoa quando teria se afogado. Após familiares perceberem o desaparecimento da vítima, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado.

Durante as buscas, o corpo de Erivaldo foi localizado. Imagens gravadas por populares mostram o momento em que uma equipe dos bombeiros realiza o resgate da vítima já sem vida.

A área foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco para a realização da perícia. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Por meio de nota, a Polícia Civil do Estado informou que o caso, registrado como afogamento, está sob a responsabilidade da Delegacia da 113ª Circunscrição de Alagoinha.

“As investigações foram instauradas e seguem até o esclarecimento do caso”, declarou a corporação.

