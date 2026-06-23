Quarenta pessoas morreram afogadas na França durante onda de calor

Maioria das vítimas de afogamento é de jovens, diz governo francês

Swimmers sunbath on the banks of the Canal Saint-Martin as France experiences a heatwave, in Paris on June 22, 2026. Due to the ongoing heatwave sweeping across France - the Bassin des Recollets - a portion of the Canal Saint-Martin in the French capital has been opened for swimming from June 17. (Photo by JOEL SAGET / AFP) Caption ( AFP)

A onda de calor que afeta atualmente a França provocou 40 mortes por afogamento desde 18 de junho, "principalmente de jovens", anunciou nesta terça-feira (23) o primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, no início de uma nova reunião de crise.

Com picos previstos de até 44ºC no sudoeste da França, 90% dos habitantes vivem em áreas onde as autoridades decretaram alerta vermelho ou alerta laranja por calor extremo nesta terça-feira.

Esta é a segunda onda de calor para milhões de europeus em menos de um mês. Segundo o consenso científico, a mudança climática provocada pela atividade humana torna os fenômenos meteorológicos extremos mais intensos.

As altas temperaturas provocaram a suspensão de aulas, o cancelamento de viagens de trens e o adiamento de eventos. Na última segunda-feira (22), um porta-voz da Defesa Civil francesa havia anunciado um balanço provisório de pelo menos 13 mortos.

"Temos um observatório que acompanha os episódios de afogamento e que nos informa — embora eu ainda não tenha o número consolidado", declarou Ferrari nesta terça à rádio France Inter.

A ministra dos Esportes e da Juventude, Marina Ferrari, alertou para os riscos de nadar em áreas não vigiadas durante episódios de calor extremo e lembrou a importância de frequentar apenas locais supervisionados.

"Todos precisamos nos refrescar e queremos ter acesso à água, mas é fundamental respeitar as áreas que estão vigiadas. Vemos, por exemplo, jovens nadando em canais e é preciso ter muito cuidado com os lugares onde se decide entrar na água", ressaltou a ministra.

Segundo o consenso científico, a mudança climática provocada pela atividade humana torna os fenômenos meteorológicos extremos mais intensos.

Na segunda-feira, dois irmãos de 2 e 4 anos foram encontrados mortos dentro do carro da família em Carpentras, no sudeste da França, e a principal hipótese para o falecimento é "a onda de calor", informou à AFP a promotora Hélène Mourges.