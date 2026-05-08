Bebê de 1 ano e 6 meses morre após se afogar em balde dentro de casa em Lagoa de Itaenga
Menina chegou a ser socorrida e transferida para o Hospital da Restauração, no Recife, mas não resistiu
Publicado: 08/05/2026 às 15:56
Uma bebê de 1 ano e 6 meses morreu após se afogar em um balde no banheiro da casa onde morava, no bairro Glória, em Lagoa de Itaenga, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O caso aconteceu na noite da última quinta-feira (7).
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após a entrada da criança no hospital do município. Inicialmente, a bebê respondeu aos primeiros socorros e chegou a ser estabilizada pela equipe médica.
À polícia, a mãe informou que estava na cozinha preparando comida quando percebeu a ausência da filha cerca de 30 minutos depois. Ao procurar pela criança, encontrou a menina parcialmente submersa em um balde no banheiro da residência. Outras duas crianças também estavam na casa no momento do ocorrido.
Um vizinho auxiliou no socorro da vítima até a unidade de saúde. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.
Devido à gravidade do quadro, a menina foi transferida para o Hospital da Restauração (HR), no Recife, mas não resistiu após dar entrada na unidade hospitalar.
A Polícia Civil informou que registrou o caso como ocorrência de morte a esclarecer. "As investigações foram instauradas e seguem até o esclarecimento do caso", destaca a nota.