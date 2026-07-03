Centro especializado em partos naturais é inaugurado no Recife

Novos espaços e equipamentos do Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (CISAM) foram inaugurados nesta sexta (3), pelo Governo de Pernambuco (Foto: Maurício Ferry/DP FOto)

A Universidade de Pernambuco (UPE) e o Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (CISAM) inauguraram, nesta sexta (3), um Centro de Parto Normal (CPN). O espaço, localizada no bairro da Encruzilhada, Zona Norte do Recife, é voltado para a assistência humanizada ao parto e nascimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Denominado “Florescer”, o CPN promete um auxílio específico para as mulheres que decidirem pelo nascimento de forma natural. Com a abertura do espaço e o acréscimo de 5 novos leitos individuais para atender mulheres gestantes, a unidade projeta um aumento de 75 partos por mês, de acordo com projeção do governo do estado – uma média de mais de dois partos por dia.

No CPN, a assistência direta às parturientes será realizada de maneira exclusiva por enfermeiros e enfermeiras obstetras. Segundo a gestão, a medida está alinhada aos preceitos de humanização do SUS.

“É um investimento de cerca de R$ 5 milhões de reais com obras e equipamentos, além da seleção e da contratação de profissionais, que acontecem junto com a construção do novo prédio. Espaço adequado para quem usa o SUS, para segurança na hora de ter o bebê”, disse a vice-governadora Priscilla Krause, presente às inaugurações.

Importância acadêmica

O Centro de Parto Normal também terá importância para as atividades acadêmicas dos cursos da área de saúde da UPE, integrando uma média anual de 80 alunos de graduação, 15 residentes de enfermagem obstétrica, 12 residentes multiprofissionais, 36 residentes de medicina e 4 mestrandos em perícias forenses.

“Aqui é uma maternidade-escola; a gente precisa ter os laboratórios, dar apoio aos nossos estudantes de medicina e dos outros cursos de saúde”, destacou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricélia Montenegro.

Outras entregas

Além do CPN, também foi inaugurada a Casa da Gestante, Bebê e Puérpera (CGBP) – Espaço Todas as Flores, unidade com 20 leitos de acolhimento de gestantes e puérperas de alto risco com bebês internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) ou em Unidades de Cuidados Intermediários.

No local, as mães terão hospedagem, alimentação e suporte multiprofissional 24 horas, com amamentação exclusiva.

Por fim, também foi entregue a requalificação dos serviços de Urgência e Emergência Obstétrica e Ginecológica.

O governo do estado informou que a Sala de Parto Aurora foi totalmente requalificada e será destinada ao parto natural em gestações de alta vigilância e contará com leitos específicos para a assistência ao luto gestacional.