UPE abre inscrições para o SSA 2027 com 1.855 vagas em cursos de graduação

Vagas para a UPE estão distribuídas em 61 cursos de graduação e inscrições seguem até dia 10 de julho

Reitoria da Universidade de Pernambuco (UPE) (Divulgação/UPE)

A Universidade de Pernambuco (UPE) abriu, nesta quinta-feira (11), as inscrições para o Sistema Seriado de Avaliação (SSA) 2027. Os candidatos podem se inscrever até o dia 10 de julho por meio do site da instituição.

Ao todo, a UPE oferecerá 3.710 vagas em 61 cursos de graduação distribuídos em 17 campi. Metade das vagas, equivalente a 1.855 oportunidades, será preenchida por meio do SSA. As demais serão destinadas ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC).

O SSA é o processo seletivo seriado da UPE, no qual os estudantes são avaliados ao longo dos três anos do ensino médio. As provas são aplicadas ao final de cada ano letivo, permitindo o acúmulo progressivo de pontuação até a conclusão da terceira etapa.

A taxa de inscrição é de R$ 130. Estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que possuam Número de Identificação Social (NIS) podem solicitar isenção do pagamento entre os dias 11 e 19 de junho.

Das 1.855 vagas destinadas ao SSA, 60% serão preenchidas pelo sistema universal de concorrência. Os outros 40% são reservados para candidatos que tenham cursado integralmente os anos finais do ensino fundamental e todo o ensino médio em escolas públicas estaduais, municipais ou federais. A comprovação dessa condição deverá ser apresentada no momento da matrícula.

Os candidatos também poderão concorrer por meio do Sistema de Ações Afirmativas. Nessa modalidade, 10% das vagas são destinadas a estudantes de baixa renda, além de candidatos autodeclarados pretos, pardos, quilombolas ou indígenas, conforme critérios estabelecidos no edital. Nos casos previstos, a autodeclaração deverá ser validada por Comissão de Heteroidentificação.

Calendário

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As provas da terceira etapa do SSA (SSA 3) serão realizadas nos dias 1º e 2 de novembro de 2026, no turno da manhã.

Já os exames do SSA 1 e SSA 2 ocorrerão nos dias 6 e 13 de dezembro de 2026. Os candidatos do SSA 1 farão as provas pela manhã, enquanto os do SSA 2 serão avaliados no período da tarde.

Outras informações através dos telefones: (81) 3183-3660, no e-mail: [email protected] ou ainda no endereço eletrônico: http://processodeingresso.upe.pe.gov.br.

Serviço

Inscrições: até 10 de julho de 2026

Taxa: R$ 130

Pedido de isenção para candidatos com NIS: de 11 a 19 de junho de 2026

Datas das provas