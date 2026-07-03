Recife inicia aplicação de vacina gratuita do SUS que custa mais de R$ 500 na rede privada

A vacina Pneumo 20 foi incorporada recentemente ao SUS e é destinada, no momento, para crianças de dois meses a cinco anos, além de indígenas sem histórico vacinal e pessoas atendidas no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE)

No Recife, o imunizante está disponível em 170 Salas de Vacina da rede municipal e nos três Centros de Vacinação dos shoppings Recife, Boa Vista e RioMar. (Foto: Marcelo camargo/Agência Brasil)

A rede municipal de saúde do Recife iniciou a aplicação gratuita da vacina Pneumo 20, imunizante que protege contra 20 sorotipos de bactéria causadora de doenças graves, como pneumonia e meningite. Esse imunizante, incorporado no mês passado ao Sistema Único de Saúde (SUS), chega a custar mais de R$ 500 na rede privada.

A vacina Pneumo 20 protege contra doenças graves como pneumonia, meningite, otite e infecções generalizadas, que são provocadas pela bactéria Streptococcus pneumoniae.

Segundo a Prefeitura do Recife, o imunizante está sendo ofertado, no momento, para crianças de 2 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, conforme histórico vacinal de transição.

Além das crianças, povos indígenas acima de 5 anos sem histórico vacinal e pessoas com situações especiais atendidas no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE) também podem receber o imunizante.

A gestão municipal também informou que, durante o período de transição, o esquema vacinal infantil de rotina seguirá as orientações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), com aplicação da primeira dose com o Pneumo 20 aos dois meses de idade, a segunda dose com Pneumo 10 aos quatro meses e um reforço com a Pneumo 20 aos 12 meses.

No Recife, o imunizante está disponível em 170 Salas de Vacina da rede municipal e nos três Centros de Vacinação dos shoppings Recife, Boa Vista e RioMar.

Segundo o Ministério da Saúde, o diferencial da Pneumo 20 está relacionado a ampliação da proteção imunológica, relacionada aos sorotipos que mais causam pneumonia invasiva, especialmente os tipos 3, 6A e 19A, sendo mais abrangente do que as formulações anteriores.

A vacina também atua contra a otite média, condição que pode levar à perda auditiva e infecção generalizada que pode levar à morte.

Esses imunizantes fazem parte das 25.700 doses do primeiro lote enviado para Pernambuco, que chegaram ao estado ainda no mês passado.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a pneumonia é a maior causa de mortalidade infantil por doença prevenível.

No Brasil, entre 2023 e 2025, foram registrados 4,6 mil casos de meningite pneumocócica e 1,4 mil óbitos no Brasil, o que representa uma taxa de letalidade superior a 30%. Entre crianças menores de 5 anos, foram 616 casos e 188 mortes no mesmo período.

“A chegada da Pneumo 20 representa mais um avanço para a saúde pública e para a proteção das nossas crianças. Trata-se de uma vacina moderna e mais abrangente, contribuindo para prevenir doenças graves e reduzir internações evitáveis”, destaca a gerente de imunização do Recife, Nádia Carneiro.