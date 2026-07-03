Pernambuco abre processo seletivo com quase 9 mil vagas para cursos técnicos

A Secretaria Educação de Pernambuco abriu, nesta sexta (3), as inscrições para cursos técnico de Ensino à Distância (EaD) Semipresencial com 8.979 vagas ofertadas

Secretaria de Educação fica no Recife (Foto: Ademar Filho)

Começam nesta sexta-feira (3), as inscrições do processo seletivo para os cursos técnicos de Ensino à Distância (EaD) Semipresencial da Secretaria Estadual de Educação (SEE). São 8.979 vagas ofertadas.

As inscrições, que vão até a sexta-feira (10), deverão ser feitas no site da SEE.

As oportunidades são ofertadas pela Escola Técnica Estadual (ETE) Professor Antônio Carlos Gomes da Costa (Etepac).

Como será

A seleção dos candidatos será realizada em etapa única, com a aplicação de prova objetiva que abrange conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática.

As provas serão realizadas dos dias 15 a 22 de julho, em locais e horários escolhidos pelo candidato no ato de inscrição.

O cronograma prevê a divulgação do resultado da primeira classificação no dia 29 do mesmo mês.

Cursos

As vagas são para os cursos técnicos de Biblioteconomia, Secretaria Escolar, Tradução e Interpretação de Libras, Logística, Recursos Humanos, Administração, Design Gráfico, Desenvolvimento de Sistemas, Design de Interiores, Segurança do Trabalho e Multimídia.

Os cursos serão ofertados nas modalidades concomitante e subsequente. Candidatos matriculados no segundo ano do ensino médio concorrem aos cursos concomitantes, enquanto candidatos que já concluíram o ensino médio ingressam na modalidade subsequente.

As formações têm um ano e meio de duração, com encontros presenciais um dia por semana.

O edital do processo seletivo pode ser acessado também no site da SEE.