Homem é encontrado morto dentro do estacionamento do Novo Atacarejo do Bongi, no Recife

Segundo o Novo Atacarejo, o homem foi encontrado já sem vida pela equipe de segurança do supermercado após invadir o estacionamento da unidade; polícia apura o caso

Por conta do ocorrido, a unidade permanece temporariamente fechada até que as autoridades façam a liberação da área. (Foto: Reprodução / Google Street View)

Um homem foi encontrado morto nesta sexta-feira (03) dentro do estacionamento do supermercado Novo Atacarejo, localizado no cruzamento das avenidas General San Martin e Abdias de Carvalho, no bairro do Bongi, na Zona Oeste do Recife.

De acordo com o Novo Atacarejo, o homem teria invadido o estacionamento da unidade do Bongi durante a madrugada desta sexta (03), junto com outros suspeitos.

Ainda segundo o supermercado, a equipe de monitoramento e a empresa terceirizada responsável pela segurança da unidade foram acionados para a ocorrência e encontraram um dos suspeitos já sem vida no local. Até o momento, não há confirmação sobre a causa da morte desse suspeito.

O Novo Atacarejo afirma que a equipe de segurança do supermercado seguiu os protocolos de segurança adotados pela operação.

“A rede de atacarejo está colaborando integralmente com as autoridades competentes. As circunstâncias e a dinâmica dos fatos serão apuradas pelas autoridades responsáveis, a quem caberá a condução das investigações e as conclusões sobre o caso”, ressaltou a nota do Novo Atacarejo.

Por conta do ocorrido, a unidade permanece temporariamente fechada até que as autoridades façam a liberação da área.

Por meio de nota , a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência está em andamento.

