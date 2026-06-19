Mix Mateus muda de nome e passa a operar como Novo Atacarejo em Pernambuco e outros estados

medida acontece após a unificação das marcas com o objetivo de fortalecer as lojas nos estados ( Foto: Divulgação/Grupo Mateus)

O Grupo Mateus anunciou, nesta sexta-feira (19), que as unidades da bandeira Mix Mateus em Pernambuco, Paraíba e Alagoas passarão a operar sob a marca Novo Atacarejo. A mudança faz parte de um processo de unificação das operações do grupo nos três estados e tem como objetivo fortalecer a atuação da rede no Nordeste.

A alteração atingirá a maior parte das lojas atualmente identificadas como Mix Mateus. As exceções são as unidades localizadas no bairro do Altiplano, em João Pessoa (PB), e em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, que passarão a operar sob a bandeira Novo Mercatto, formato voltado para um público de maior poder aquisitivo e focado em compras de conveniência.

Em comunicado ao mercado, o Grupo Mateus informou que a medida busca simplificar a operação e ampliar ganhos de escala. Segundo a empresa, a unificação das bandeiras deve fortalecer o posicionamento competitivo da companhia na região e gerar maior eficiência operacional.

“A gestão das operações nos três estados permanece sob a liderança da equipe do Novo Atacarejo, sem interrupção das atividades comerciais”, destacou a empresa em nota.

A decisão reforça o protagonismo do Novo Atacarejo dentro da estratégia de expansão do Grupo Mateus no Nordeste. A rede pernambucana nasceu em 2019 a partir de uma parceria entre o Grupo Mateus, sediado no Maranhão, e empresários locais liderados por Daniel Costa. Desde então, a marca ganhou espaço rapidamente no mercado regional, ampliando sua presença em Pernambuco e avançando para estados vizinhos.

A processo de fusão dos negócios do Grupo Mateus com o Novo Atacarejo foi finalizado em 1º de julho de 2025. Com a conclusão da operação, o Grupo Mateus passou a deter 51% do capital votante e total do Novo Atacarejo, enquanto os antigos controladores da rede, NSA Participações e Empreendimentos e Ambapar, permaneceram com 49%.

Embora as lojas passem a ter nova identidade visual, a companhia afirma que não haverá mudanças nas atividades das unidades nem interrupções no atendimento ao público durante o processo de transição.