Quadrilha ligada ao tráfico que controla provedores de internet no Grande Recife é alvo do MPPE

Operação Ponto de Acesso do MPPE cumpriu, nesta sexta (3), mandados de busca e apreensão no Recife e em Jaboatão dos Guararapes; quadrilha atuava com sabotagem de infraestrutura, ameaças, extorsão e mantinha ligação com o tráfico de drogas e uma facção de atuação nacional

Policiais cumprindo mandados de busca e apreensão no Grande Recife (DIVULGAÇÃO/MPPE)

Uma organização criminosa responsável por tentar impor o controle do mercado de provedores de internet em bairros da Zona Sul do Recife e em Jaboatão dos Guararapes, foi alvo de uma operação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) na manhã desta sexta-feira (3).

De acordo com o MPPE, a Operação Ponto de Acesso cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em bairros estratégicos da Região Metropolitana do Recife, entre eles Ibura, Jordão e Areias, além do município de Jaboatão dos Guararapes.

A ação integra a Operação Convergência, de âmbito nacional e coordenada pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC).

Conforme as investigações, além de tentar impor o controle do mercado de provedores de internet por meio da sabotagem de infraestrutura, de ameaças a moradores e da extorsão de provedores, o grupo também mantinha vínculos com o tráfico de drogas e com uma facção criminosa de atuação nacional.

A ofensiva do Ministério Público contou com o apoio da Polícia Militar de Pernambuco.

Ao todo, participaram da operação 18 membros e servidores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPPE e 50 policiais militares.