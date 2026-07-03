Linha Sul do Metrô do Recife volta a operar após conclusão de reparo na rede aérea nesta sexta-feira (3)

A CBTU informou na manhã desta sexta-feira (3), que todas as estações da Linha Sul do Metrô do Recife voltaram a operar normalmente após interrupção de quase 15h

Linha Sul do Metrô do Recife volta a funcionar na manhã desta sexta-feira (3) (Foto: Rafael Vieira/DP)

Após quase 15 horas de interrupção, todas as estações da Linha Sul do Metrô do Recife voltaram a funcionar normalmente na manhã desta sexta-feira (3). A circulação foi retomada às 6h, depois que equipes concluíram os serviços de manutenção na rede aérea entre as estações Porta Larga e Prazeres.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o reparo foi finalizado às 5h. Com isso, todas as estações das linhas Sul e Centro passaram a operar normalmente.

A paralisação havia começado às 15h20 desta quinta-feira (2), quando um problema na rede aérea interrompeu a circulação dos trens na Linha Sul. Como consequência, todas as estações do trecho precisaram ser fechadas enquanto as equipes realizavam os reparos.

A companhia informou, na ocasião, que os técnicos foram mobilizados para solucionar a ocorrência, mas não havia previsão para a normalização do serviço até o fim da noite.

Série de problemas

A nova interrupção ocorre poucos dias após outro episódio que afetou completamente a Linha Sul. Na segunda-feira (29), a CBTU suspendeu toda a operação devido à falta de trens disponíveis para circulação.

Segundo a empresa, dos sete trens utilizados na linha, cinco estavam fora de operação para manutenção. A situação provocou, pela primeira vez, a paralisação total do serviço por insuficiência de composições. A circulação só foi totalmente normalizada na terça-feira (30).

Os problemas recentes fazem parte de uma sequência de falhas que vêm afetando o sistema metroviário da Região Metropolitana do Recife.

No dia 15 de junho, a Linha Centro registrou o segundo descarrilamento em menos de uma semana. O acidente ocorreu entre as estações Alto do Céu e Curado, provocando a interrupção do Ramal Camaragibe e afetando também o Ramal Jaboatão em razão de um problema elétrico.

Poucos dias antes, em 11 de junho, o metroviário Tiago Barbosa dos Santos, de 40 anos, morreu após sofrer um choque elétrico durante um serviço de manutenção na rede aérea, nas proximidades da Estação Tejipió. Na época, o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco informou que se tratava do primeiro acidente fatal envolvendo um trabalhador em serviço na história do Metrô do Recife.

Trens seminovos ainda aguardam liberação

Além das falhas operacionais, a CBTU enfrenta atrasos na incorporação de novas composições à frota.

O primeiro dos seis trens seminovos adquiridos junto ao Metrô de Belo Horizonte foi entregue em maio, mas ainda não entrou em operação devido a pendências na documentação e à conclusão das etapas de montagem e testes.

A composição, que tem 24 anos de uso e não possui ar-condicionado, custou R$ 10 milhões. A CBTU também negocia a transferência de outras cinco unidades, que poderão elevar para 11 o total de trens enviados de Belo Horizonte para reforçar a operação do Metrô do Recife.

