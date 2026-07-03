° / °
Vida Urbana
Linha Sul

Linha Sul do Metrô do Recife volta a operar após conclusão de reparo na rede aérea nesta sexta-feira (3)

A CBTU informou na manhã desta sexta-feira (3), que todas as estações da Linha Sul do Metrô do Recife voltaram a operar normalmente após interrupção de quase 15h

Cadu Silva

Publicado: 03/07/2026 às 08:30

Seguir no Google News Seguir

Linha Sul do Metrô do Recife volta a funcionar na manhã desta sexta-feira (3)/Foto: Rafael Vieira/DP

Linha Sul do Metrô do Recife volta a funcionar na manhã desta sexta-feira (3) (Foto: Rafael Vieira/DP)

Após quase 15 horas de interrupção, todas as estações da Linha Sul do Metrô do Recife voltaram a funcionar normalmente na manhã desta sexta-feira (3). A circulação foi retomada às 6h, depois que equipes concluíram os serviços de manutenção na rede aérea entre as estações Porta Larga e Prazeres.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o reparo foi finalizado às 5h. Com isso, todas as estações das linhas Sul e Centro passaram a operar normalmente.

A paralisação havia começado às 15h20 desta quinta-feira (2), quando um problema na rede aérea interrompeu a circulação dos trens na Linha Sul. Como consequência, todas as estações do trecho precisaram ser fechadas enquanto as equipes realizavam os reparos.

A companhia informou, na ocasião, que os técnicos foram mobilizados para solucionar a ocorrência, mas não havia previsão para a normalização do serviço até o fim da noite.

Série de problemas

A nova interrupção ocorre poucos dias após outro episódio que afetou completamente a Linha Sul. Na segunda-feira (29), a CBTU suspendeu toda a operação devido à falta de trens disponíveis para circulação.

Segundo a empresa, dos sete trens utilizados na linha, cinco estavam fora de operação para manutenção. A situação provocou, pela primeira vez, a paralisação total do serviço por insuficiência de composições. A circulação só foi totalmente normalizada na terça-feira (30).

Os problemas recentes fazem parte de uma sequência de falhas que vêm afetando o sistema metroviário da Região Metropolitana do Recife.

No dia 15 de junho, a Linha Centro registrou o segundo descarrilamento em menos de uma semana. O acidente ocorreu entre as estações Alto do Céu e Curado, provocando a interrupção do Ramal Camaragibe e afetando também o Ramal Jaboatão em razão de um problema elétrico.

Poucos dias antes, em 11 de junho, o metroviário Tiago Barbosa dos Santos, de 40 anos, morreu após sofrer um choque elétrico durante um serviço de manutenção na rede aérea, nas proximidades da Estação Tejipió. Na época, o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco informou que se tratava do primeiro acidente fatal envolvendo um trabalhador em serviço na história do Metrô do Recife.

Veja também:

Trens seminovos ainda aguardam liberação

Além das falhas operacionais, a CBTU enfrenta atrasos na incorporação de novas composições à frota.

O primeiro dos seis trens seminovos adquiridos junto ao Metrô de Belo Horizonte foi entregue em maio, mas ainda não entrou em operação devido a pendências na documentação e à conclusão das etapas de montagem e testes.

A composição, que tem 24 anos de uso e não possui ar-condicionado, custou R$ 10 milhões. A CBTU também negocia a transferência de outras cinco unidades, que poderão elevar para 11 o total de trens enviados de Belo Horizonte para reforçar a operação do Metrô do Recife.

funcionamento , Linha Sul , metrô , Recife
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP