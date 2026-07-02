Cadela fica presa entre paredes ao se assustar com fogos durante jogo da copa em Jaboatão

Animal se escondeu após se assustar com o barulho durante a partida entre Brasil e Japão, ficou preso entre duas paredes e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros

Cadela ficou presa entre paredes após sentir medo dos fogos (Foto: Reprodução/Instagram)

O medo provocado pelos fogos de artifício durante a partida entre Brasil e Japão, pela Copa do Mundo, quase terminou em tragédia para Bela, uma cadela de 8 anos. Assustada com o barulho, ela acabou ficando presa entre duas paredes da casa onde vive, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros na tarde da última segunda-feira (29).

Para retirar o animal em segurança, os bombeiros quebraram parte de uma das paredes. Vídeos do resgate, compartilhados nas redes sociais, mostram Bela bastante assustada enquanto os militares trabalham para libertá-la. Segundo a tutora, Eva Marinho, a cadela pesa cerca de 20 quilos.

Eva contou que trabalha com transporte de animais e estava realizando um serviço no bairro do Janga, em Paulista, quando aconteceu o jogo da Seleção Brasileira. Ao voltar para casa, encontrou um cenário de destruição e percebeu que Bela havia desaparecido.

“Quando eu cheguei em casa, procurei por ela e não encontrei. Procurei em todos os locais possíveis ali no quintal onde ela poderia estar. Estava tudo destroçado. Todas as caixas estavam arrebentadas. Tudo o que tinha dentro das caixas, lá no quartinho onde eles ficam, estava espalhado. Uma loucura”, relatou.

A tutora disse que só conseguiu localizar Bela depois que um dos outros cães da casa indicou onde ela estava. “Eu vi que tinha acontecido alguma coisa, mas não consegui encontrar ela. O outro cachorro que estava com ela olhou para mim e me mostrou onde Bela estava. Ela só estava respirando. Não estava latindo, só estava muito agoniada.”

Ao perceber que não conseguiria retirar a cadela sozinha, Eva acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros. “No momento em que eu olhei, já percebi que não ia conseguir sozinha. Olhei para lá e pensei que teria que quebrar a parede. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça, porque eu não ia conseguir tirar Bela de outra forma. Então, liguei para os bombeiros.”

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas viaturas de salvamento foram enviadas ao local. Os militares utilizaram técnicas específicas para retirar o animal sem causar ferimentos.

Eva afirmou que a chegada da equipe trouxe alívio e elogiou o cuidado dos bombeiros durante toda a operação. Após o resgate, Bela foi levada para o quarto onde a tutora dorme.

A tutora também aproveitou a repercussão do caso para chamar atenção para os impactos dos fogos de artifício nos animais. Segundo ela, o problema se repete há anos na vizinhança.

“Há mais de 10 anos que eu moro aqui e sempre tem muita bomba, muitos fogos. Já conversei com vizinhos, já tentei conscientizar as crianças, mas não tem jeito. Quando um adulto não tem a consciência de que está prejudicando vários seres, ele não vai parar.”

Para Eva, compartilhar as imagens do resgate pode ajudar a conscientizar outras pessoas sobre as consequências desse tipo de prática. “Eu pensei que essa situação é ruim agora, mas pode ser uma chance de melhorar algumas vidas ao postar o vídeo que mostra a situação da minha cachorrinha presa e com medo dos fogos.”