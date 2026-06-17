Cachorro é morto a tiro e tem corpo queimado em cidade do Sertão de Pernambuco

Segundo a PCPE, o cachorro, chamado Pingo, teria invadido o terreno de uma chácara localizada na zona rural de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco. Uma espingarda foi apreendida com o suspeito

Cachorro foi morto a tiros e teve o corpo queimado (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um cachorro foi morto a tiros e teve o corpo queimado, nesta terça-feira (16), em uma chácara localizada na zona rural de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco. Segundo informações repassadas à Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o animal, que tinha o nome de Pingo, teria invadido a propriedade de um homem de 63 anos, apontado como o suspeito do crime.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um local onde o cachorro teria sido queimado. Nas imagens, é possível ver um pouco de fumaça saindo e muitas cinzas, que possivelmente seria do animal.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que, após as diligências, a equipe da 7ª CIPM localizou o suspeito e apreendeu uma espingarda calibre 12, além de seis cartuchos intactos do mesmo calibre.

A PMPE ainda informou que, diante dos fatos, o suspeito foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para a adoção das medidas cabíveis.

Por meio de nota, a PCPE informou que o dono do cachorro e o suspeito dos maus-tratos prestaram esclarecimentos na Delegacia de Santa Maria da Boa Vista. A corporação disse ainda que o caso foi registrado como “dano/depredação, maus-tratos e disparo de arma de fogo” e que as investigações seguem em andamento.

De acordo com a legislação brasileira, maltratar animais é um crime que prevê sanções penais e administrativas, com penas que variam de três meses a um ano de detenção, além de multa. Quando os maus-tratos acontecem em cães e gatos, a pena para reclusão pode chegar de dois a cinco anos.

Outro caso de maus-tratos

No mês passado, um cachorro da raça American Bully foi resgatado de uma residência no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife, após uma denúncia de maus-tratos. Em vídeo disponibilizado pela PMPE, o animal foi encontrado com um grau elevado de desnutrição, com costelas aparentes e sinais de falta de alimentação adequada. Bruce, como é chamado o animal, apresentava condições severas de desnutrição e pesava apenas 14,5 quilos.

Após o resgate, Bruce passou a ser acompanhado pela ONG Ajude os Resgatados, que providenciou atendimento especializado e cuidados para a recuperação do cachorro.

Ao longo do tratamento, ele foi submetido a uma rotina de alimentação adequada, acompanhamento veterinário e monitoramento contínuo. Com a melhora do quadro clínico, o animal deixou a clínica veterinária e passou a continuar a recuperação fora do ambiente hospitalar. Atualmente, Bruce pesa 22,3 quilos e está à espera de um novo lar.