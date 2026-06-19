Fogos com barulho podem causar sérios danos a cães; veja como protegê-los

O barulho dos fogos pode provocar medo, estresse e aumentar o risco de acidentes com os animais

Cachorro (Reprodução/Magnific)

Em meio às celebrações de São João, uma das épocas mais movimentadas do calendário pernambucano, os fogos de artifício também acendem um alerta para os tutores de cães. Além dos festejos juninos, os estampidos têm sido intensificados pelas comemorações em torno dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, aumentando a exposição dos animais ao barulho e os riscos de fugas e acidentes. Por isso, especialistas recomendam uma série de cuidados para garantir o bem-estar dos pets durante este período.

De acordo com o adestrador e psicólogo canino Nahum Anselmo, os cães possuem uma sensibilidade auditiva muito superior à dos humanos, o que faz com que os estampidos sejam percebidos de forma mais intensa.

“Os cães têm uma sensibilidade auditiva cerca de três vezes maior do que a dos seres humanos. Por isso, os estampidos dos fogos representam uma agressão muito forte e causam bastante desconforto para eles”, afirma.

Segundo o especialista, este é um dos períodos do ano em que mais ocorrem acidentes envolvendo cães. Em situações de medo, muitos animais tentam fugir do barulho e acabam se colocando em risco.

“Os tutores precisam ter atenção redobrada, porque cães vulneráveis podem tentar escapar para fugir dos estampidos e, com isso, sofrer acidentes”, alerta.

Nahum explica que é importante verificar as condições de segurança da residência, especialmente quando o animal precisará permanecer sozinho durante a noite. Outra alternativa é deixá-lo em uma creche ou hotel especializado. O adestrador mantém um hotel canino com equipe preparada para lidar com esse tipo de situação.

Como proteger os cães do barulho dos fogos

Entre as medidas que podem ajudar a reduzir o estresse dos animais, ele recomenda deixar uma música ambiente em volume moderado para amenizar os sons externos.

“Um ambiente com sons agradáveis ajuda a sobrepor parte dos estampidos. Pode ser uma música tocando continuamente, desde que não seja um som irritante para o animal”, orienta.

Outra recomendação é acostumar o cão, com antecedência, ao uso de pequenos chumaços de algodão nos ouvidos. Segundo Nahum, a adaptação deve começar alguns dias antes das festas, para evitar que o animal tente remover o material imediatamente.

Além disso, ele aconselha que os cães façam mais exercícios no dia em que houver queima de fogos.

“Passear bastante e gastar energia ajuda o animal a ficar mais relaxado e mais propenso a descansar, o que pode fazer com que ele se incomode menos com os fogos”, explica.

O especialista ressalta que os cuidados são semelhantes aos adotados durante as festas de fim de ano e lembra que, nessa época, hospitais veterinários costumam registrar aumento na demanda por atendimentos relacionados a acidentes.

“Há cães que fogem de casa e outros que, em momentos de desespero, chegam a se jogar de apartamentos. Todo cuidado é pouco durante o São João”, conclui.