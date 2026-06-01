Vítima de maus-tratos, cachorro desnutrido é resgatado pela PM na zona norte do Recife

Segundo a PMPE, que realizou o resgate no bairro de Dois Unidos, no Recife, o dono do cachorro alegou não ter condições financeiras para cuidar do animal

Cachorro com alto grau de desnutrição foi resgatado pela PM (DIVULGAÇÃO/PMPE)

Um cachorro com sinais de maus-tratos foi resgatado por agentes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), no sábado (30), no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife.

Em vídeo disponibilizado pela corporação, o animal foi encontrado com um grau elevado de desnutrição, com costelas aparentes e sinais de falta de alimentação adequada.

Segundo a PMPE, o resgate aconteceu após a equipe do 11° BPM receber uma denúncia de maus-tratos em um animal. Ao chegar no local indicado, os agentes constataram que que o animal estava em estado de extrema magreza.

Ao ser questionado pelos policiais sobre as condições do cachorro, o dono alegou não ter condições financeiras para cuidar adequadamente do animal.

Porém, vídeos que circulam nas redes sociais mostram que, dentro da residência, o tutor possui ar-condicionado, videogame, iPhone, relógio e alimentos.

Conforme informou a PMPE, o tutor foi conduzido até a Central de Plantões da Capital (CEPLANC) para adoção das medidas legais cabíveis.

Já o cachorro foi recolhido pela guarnição e entregue a uma entidade de proteção animal, onde receberá todo atendimento veterinário e acompanhamento nutricional necessário.

A reportagem do Diario de Pernambuco procurou a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) para saber mais detalhes sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.