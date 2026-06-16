Após resgate por maus-tratos, cachorro Bruce se recupera e está disponível para adoção

Com a saúde restabelecida e em melhores condições físicas, Bruce agora está apto para adoção

Bruce ganhou quase 8kg após ser resgatado de situação de maus-tratos (Reprodução/Redes sociais )

Cerca de um mês e meio após ser resgatado em condições severas de desnutrição, o cachorro Bruce se recuperou, recebeu alta médica e está à espera de um novo lar. O caso, que ganhou repercussão nas redes sociais, ocorreu no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife.

Da raça American Bully e com 4 anos de idade, Bruce foi encontrado no dia 31 de março após uma denúncia de maus-tratos que mobilizou a Polícia Militar. Quando foi retirado do local, o animal apresentava quadro de extrema magreza e pesava apenas 14,5 quilos.

Desde então, Bruce passou a ser acompanhado pela ONG Ajude os Resgatados, que providenciou atendimento especializado e cuidados para a recuperação do cachorro. Ao longo do tratamento, ele foi submetido a uma rotina de alimentação adequada, acompanhamento veterinário e monitoramento contínuo.

A resposta aos cuidados foi positiva. Com a melhora do quadro clínico, o animal deixou a clínica veterinária e passou a continuar a recuperação fora do ambiente hospitalar. Atualmente, Bruce pesa 22,3 quilos, o que representa um ganho de quase oito quilos em relação ao peso registrado no momento do resgate.

Na ocasião em que o cachorro foi encontrado, o tutor foi levado para prestar esclarecimentos às autoridades. Ele negou as acusações de maus-tratos e acabou sendo liberado posteriormente.

Com a saúde restabelecida e em melhores condições físicas, Bruce agora está apto para adoção. Pessoas interessadas em oferecer um novo lar ao animal podem procurar a ONG responsável pelo acolhimento para obter mais informações sobre o processo.