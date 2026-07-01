Suspeito de matar companheira a facadas em Areias, no Recife, é preso

Homem foi detido por uma equipe da Delegacia de Boa Viagem e autuado em flagrante por feminicídio

Suspeito foi preso por equipe da Delegacia de Boa Viagem (Foto: PCPE/Reprodução)

O homem suspeito de matar a companheira a facadas no bairro de Areias, na Zona Oeste do Recife, foi preso nesta quarta-feira (1º) pela Polícia Civil de Pernambuco. Humberto Correia de Lima, de 47 anos, foi autuado em flagrante por feminicídio após ser localizado no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi realizada por euipes da Delegacia de Boa Viagem, após diligências ininterruptas iniciadas logo após o crime. O suspeito foi detido sem oferecer resistência e encaminhado para a delegacia, onde foram adotados os procedimentos legais.

O crime

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O feminicídio ocorreu na manhã da última terça-feira (30), na residência do casal, localizada na Rua Doutor Vilas Boas, em Areias. A vítima foi identificada como Renata Veras Silva, de 40 anos, que morreu após ser atingida por golpes de faca.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o sobrinho da vítima, um adolescente de 12 anos, presenciou o assassinato. Após o crime, o suspeito fugiu do local.

Ainda conforme a PM, o menino foi entregue aos cuidados do pai e da avó. Policiais do 12º Batalhão realizaram buscas na tentativa de localizar o autor, mas ele não foi encontrado naquele momento. A área foi isolada para o trabalho do Instituto de Criminalística (IC).

O corpo de Renata Veras Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro.