Feminicídio no Sertão: mulher é encontrada morta após ser agredida pelo companheiro em Petrolina

O corpo de Maria do Socorro, de 46 anos, foi localizado na manhã desta quinta-feira (7), dentro de casa, na Rua Geraldo Alves Santo, no bairro de Quati l, em Petrolina, no sertão de Pernambuco; o companheiro de 35 anos foi preso em flagrante

Segundo a PCPE, a investigação foi iniciada em outubro de 2024 (Foto: Divulgação / PCPE)

Uma mulher de 46 anos, identificada como Maria do Socorro Cleonice de Oliveira, foi encontrada morta após ser brutalmente agredida pelo companheiro na manhã desta quinta-feira (7), no bairro Quati l, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia, o crime aconteceu dentro da residência do casal, na Rua Geraldo Alves Santos.

Informações repassadas à corporação apontam que o suspeito teria passado a noite ingerindo bebidas alcoólicas e, ao chegar em casa, iniciou uma discussão com a companheira. Durante o conflito, ele passou a agredi-la com socos.

Vizinhos relataram que o homem era extremamente ciumento e costumava apresentar comportamento agressivo quando fazia uso de álcool. Ainda segundo os relatos, episódios de violência eram frequentes.

Maria do Socorro foi encontrada sem vida sobre a cama, seminua e com diversos hematomas na região da cabeça, conforme apontou a perícia do Instituto de Criminalística (IC).

A área foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco para a realização dos trabalhos periciais. Após diligências na região, o homem foi localizado e detido.



O corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).



Ainda segundo a Polícia, o homem também possui histórico de violência doméstica contra outras companheiras.

O caso foi registrado como feminicídio e está sendo investigado pela 25ª Delegacia de Homicídios de Petrolina.

Em nota, a Polícia Civil informou que um homem de 35 anos foi preso em flagrante pelo femincídio consumado. “O suspeito foi capturado e conduzido à delegacia para os procedimentos legais, ficando á disposição da Justiça.”