Linha Sul do Metrô do Recife opera com cota mínima de trens e aumento no tempo de espera nesta terça (30)

Linha Sul circula com apenas quatro composições, o mínimo para manter a operação; intervalo entre os trens passou de 15 para até 30 minutos após paralisação registrada na segunda-feira

O Metrô do Recife, no bairro de São José (Foto: Crysli Viana/DP Foto)



O funcionamento da Linha Sul do Metrô do Recife segue comprometido na manhã desta terça-feira (30). De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o sistema está operando com apenas quatro composições, quantidade mínima necessária para manter o serviço em funcionamento.

Com a redução da frota, o intervalo entre os trens aumentou. Segundo a CBTU, o tempo de espera, que normalmente é de cerca de 15 minutos, passou para entre 25 e 30 minutos, afetando o deslocamento dos passageiros.

A situação ocorre um dia após a Linha Sul ficar totalmente paralisada por cerca de sete horas. Na manhã de segunda-feira (29), a CBTU informou que apenas duas composições estavam disponíveis para operação, número inferior ao mínimo de quatro trens exigido para garantir a circulação com segurança e intervalos compatíveis com a demanda. Após a liberação de composições que estavam em manutenção, a circulação foi retomada por volta das 12h.

A paralisação provocou transtornos para milhares de passageiros. Durante o período em que a Linha Sul permaneceu sem funcionar, o Grande Recife Consórcio de Transporte implantou uma operação especial de ônibus para reduzir os impactos no deslocamento da população.

O episódio também evidencia o avanço do envelhecimento da frota do Metrô do Recife, que tem enfrentado recorrentes problemas de manutenção e redução no número de composições disponíveis para operação.

Em nota, a CBTU informou que na manhã desta terça (30) houve um problema com um trem na estação Shopping por volta das 05h40. A composição foi recolhida e a via ficou desregulada.

Conforme a CBTU, por conta disto, os intervalos ainda estão altos na média de 25 a 30 minutos, ocasionando desregulação em toda Linha Sul.

Ainda segundo o órgão, o ramal Jaboatão segue funcionando normalmente, enquanto a Linha Camaragibe opera em via singela por causa da troca dos dormentes.

