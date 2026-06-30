Pai é morto a facadas pelo filho em Araçoiaba, na Região Metropolitana do Recife
O homem foi morto na noite desta segunda-feira (29), no Distrito de Tambor, no bairro de Três Ladeira, em Araçoiaba, na Região Metropolitana do Recife
Publicado: 30/06/2026 às 08:41
Fachada do Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro (Rafael Vieira/DP Foto)
Um homem de 53 anos, identificado como Edson Fernando Candido Filho, foi morto a facadas pelo próprio filho na noite desta segunda-feira (29), no bairro de Três Ladeiras, em Araçoiaba, na Região Metropolitana do Recife.
De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu dentro da casa onde morava, no Distrito de Tambor. Segundo informações repassadas aos agentes, Washington Édson Soares Cândido, de 22 anos, era usuário de drogas e possuía problemas psiquiátricos.
Na noite do crime, ele teria entrado em surto e atacado o próprio pai com golpes de facão. Após o crime, o suspeito fugiu do local.
Irmão Tom, como era conhecido pela vizinhança, morreu no local sem chance de socorro.
Equipes da Polícia Militar de Pernambuco foram acionadas e realizaram o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo da vítima foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.
Em nota, a Polícia Civil do estado informou que o caso de homicídio consumado está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).
"Um inquérito foi instaurado e a investigação segue em andamento", afirmou a corporação.