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Pai é morto a facadas pelo filho em Araçoiaba, na Região Metropolitana do Recife

O homem foi morto na noite desta segunda-feira (29), no Distrito de Tambor, no bairro de Três Ladeira, em Araçoiaba, na Região Metropolitana do Recife

Diario de Pernambuco

Publicado: 30/06/2026 às 08:41

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Fachada do Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro/Rafael Vieira/DP Foto

Fachada do Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro (Rafael Vieira/DP Foto)

Um homem de 53 anos, identificado como Edson Fernando Candido Filho, foi morto a facadas pelo próprio filho na noite desta segunda-feira (29), no bairro de Três Ladeiras, em Araçoiaba, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu dentro da casa onde morava, no Distrito de Tambor. Segundo informações repassadas aos agentes, Washington Édson Soares Cândido, de 22 anos, era usuário de drogas e possuía problemas psiquiátricos.

Na noite do crime, ele teria entrado em surto e atacado o próprio pai com golpes de facão. Após o crime, o suspeito fugiu do local.

Irmão Tom, como era conhecido pela vizinhança, morreu no local sem chance de socorro.

Equipes da Polícia Militar de Pernambuco foram acionadas e realizaram o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo da vítima foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

Veja também:

Em nota, a Polícia Civil do estado informou que o caso de homicídio consumado está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

"Um inquérito foi instaurado e a investigação segue em andamento", afirmou a corporação.

araçoiaba , DHPP , homicídio , Pai e filho
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