Pai é morto a facadas pelo filho em Araçoiaba, na Região Metropolitana do Recife

O homem foi morto na noite desta segunda-feira (29), no Distrito de Tambor, no bairro de Três Ladeira, em Araçoiaba, na Região Metropolitana do Recife

Fachada do Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro (Rafael Vieira/DP Foto)

Um homem de 53 anos, identificado como Edson Fernando Candido Filho, foi morto a facadas pelo próprio filho na noite desta segunda-feira (29), no bairro de Três Ladeiras, em Araçoiaba, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu dentro da casa onde morava, no Distrito de Tambor. Segundo informações repassadas aos agentes, Washington Édson Soares Cândido, de 22 anos, era usuário de drogas e possuía problemas psiquiátricos.

Na noite do crime, ele teria entrado em surto e atacado o próprio pai com golpes de facão. Após o crime, o suspeito fugiu do local.

Irmão Tom, como era conhecido pela vizinhança, morreu no local sem chance de socorro.

Equipes da Polícia Militar de Pernambuco foram acionadas e realizaram o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo da vítima foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

Em nota, a Polícia Civil do estado informou que o caso de homicídio consumado está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

"Um inquérito foi instaurado e a investigação segue em andamento", afirmou a corporação.