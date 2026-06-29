Ataque a tiros deixa seis mortos em cidade do norte da Alemanha

O atirador invadiu um centro de acolhida juvenil. O autor foi detido.

A polícia e equipes de resgate trabalham no local onde cinco pessoas morreram em um tiroteio em Stade ( AFP)

Um homem armado matou seis pessoas nesta segunda-feira (29) em um centro de acolhida juvenil no norte da Alemanha, no que a polícia descreveu como uma provável "tragédia familiar".

O ataque a tiros, o mais letal no país em vários anos, desencadeou uma operação policial ampla na cidade de Stade, a cerca de 50 km de Hamburgo.

A polícia deteve duas pessoas, incluindo o suposto atirador. As seis vítimas fatais eram todas adultas. O balanço anterior era de cinco mortos, mas um ferido morreu no hospital. Uma sétima pessoa ficou ferida e se encontra estável, informou um porta-voz da polícia.

"O autor principal, um homem, e uma mulher que estava com ele foram detidos", acrescentou, enquanto outro comunicado policial mencionou um terceiro suspeito detido.

O porta-voz explicou que os investigadores consideram que "não se trata de um feminicídio, nem tem um pano de fundo político, nem dessa índole, (trata-se) ao contrário de uma tragédia familiar".

O ataque a tiros ocorreu perto de uma creche e uma escola de ensino fundamental, segundo o vereador Carsten Brokelmann, que informou que ninguém ficou ferido nestes locais.

"Estamos contentes que nossos colaboradores, as crianças do jardim da infância e da escola fundamental estejam bem, e agradeço aos policiais por sua intervenção", afirmou o vereador em um comunicado.

A Alemanha sofreu vários ataques a tiros mortais nos últimos anos. Em março de 2023, um homem de 35 anos, ex-integrante da denominação Testemunhas de Jeová, matou seis pessoas em sua antiga comunidade em Hamburgo, com a qual tinha um conflito. Ele se suicidou em seguida.