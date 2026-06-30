O incêndio aconteceu na noite desta segunda-feira (29), na Rua da Fundição, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife

Curto-circuito provoca incêndio em árvore e carro no bairro de Santo Amaro, no Recife (Foto: Reprodução/redes sociais)

Um curto-circuito em uma fiação elétrica provocou um incêndio na noite desta segunda-feira (29), na Rua da Fundição, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. As chamas atingiram uma árvore e um veículo que estava estacionado na via. Não houve registro de feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a corporação foi acionada para atender a ocorrência e enviou uma equipe ao local. Durante a avaliação, os militares constataram que o incêndio teve início após um curto-circuito em uma fiação elétrica ainda energizada.

Por causa do risco de choque elétrico, a atuação dos bombeiros precisou ser realizada de forma cautelosa, com o apoio da concessionária responsável pelo fornecimento de energia.

Após o desligamento da rede, as equipes realizaram o combate às chamas, que foram completamente extintas.

Ainda segundo o CBMPE, a ocorrência foi encerrada sem vítimas e sem novos riscos.