Bombeiros retomam buscas por adolescente na Praia do Paiva, no Grande Recife

Segundo os bombeiros, as buscas pelo adolescente de 15 anos, que possivelmente teria se afogado neste domingo (28), foram retomadas nesta segunda (29) na Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.

Segundo a corporação, as buscas seguem em andamento e qualquer informação será divulgada. (Foto: Divulgação / CBMPE)

As buscas pelo adolescente de 15 anos, que possivelmente teria se afogado na Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, foram retomadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) na manhã desta segunda-feira (29).

De acordo com o CBMPE, estão sendo empregadas na operação equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), da Unidade Tática Marítima (UTM), de mergulhadores do CBMPE e do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

As buscas foram iniciadas na tarde deste domingo (28), após os bombeiros confirmarem a ocorrência. Desde o domingo (28), foram mobilizadas equipes terrestres, aquáticas e aéreas para realizar as buscas.

A operação chegou a ser paralisada na noite deste domingo (28) devido à redução das condições de visibilidade no entardecer, além da dificuldade de identificação de possíveis achados na superfície.

O CBMPE ainda retomou as buscas até às 23h, período em que a maré estava baixa, mas a vítima não foi localizada.

Segundo a corporação, as buscas seguem em andamento e qualquer informação será divulgada.

